Ante el evidente riesgo para la integridad física de la mujer, los agentes avisaron a la central 062, acudiendo la Policía Local de Cartaya en apoyo

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La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Cartaya (Huelva), han rescatado este domingo a una mujer que se encontraba atrapada en el lodo de la ribera del municipio, no pudiendo salir por sus propios medios.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos se produjeron el pasado domingo, sobre las 08,30 horas, cuando agentes del Puesto de Cartaya que se encontraban prestando servicio de seguridad ciudadana por las inmediaciones de la ribera de Cartaya observaron a una mujer que se encontraba atrapada en un lodazal presentando claros signos de desorientación y agotamiento, no respondiendo a ninguna indicación.

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Ante el evidente riesgo para la integridad física de la mujer, los agentes avisaron a la central 062, acudiendo la Policía Local de Cartaya en apoyo. Una vez allí, de manera conjunta los agentes se adentraron en la Ribera con el objetivo de alcanzar a la mujer y proceder a su auxilio, ya que la misma se encontraba debilitada, parcialmente hundida en el barro y con dificultades para mantenerse consciente.

La mujer fue trasladada a un centro hospitalario

Tras varios minutos de intervención y debido a las complicadas condiciones del terreno, los agentes lograron finalmente liberar a la mujer del lodazal de barro en el que se encontraba atrapada, procediendo a trasladarla con gran dificultad hasta una zona segura fuera de la Ribera.

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La rescatada, presentaba un estado de gran debilidad, desorientación, signos evidentes de hipotermia y heridas visibles en sus piernas por lo que fue asistida por servicios sanitarios, siendo trasladada a centro hospitalario para una atención médica más completa. Gracias a la rápida actuación de los agentes la mujer no ha sufrido daños importantes en su estado de salud.