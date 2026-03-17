Claudia Barraso 17 MAR 2026 - 14:31h.

Los agentes consideran que el asesinato de María Paloma podría tener una "trama económica": los investigados son su pareja y su exmarido

Los asesinos de María Paloma intentaron simular un suicidio en el barranco de Las Palomeras: dejaron pruebas del crimen

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Los agentes de la Guardia Civil a cargo de la investigación del caso de María Paloma, la mujer de 53 años que apareció muerta en un barranco del municipio Colungo, en Huesca, apuntan a que podría tratarse de un crimen con “trama económica de enriquecimiento”, entre Juan Julián un hombre de 63 años con el que mantenía una relación sentimental y su exmarido Carlos Víctor.

Este pasado lunes se conocían diferentes detenciones y el ingreso en prisión de uno de los responsables de la muerte de la mujer, la cual al principio se pensó que se trataba de un suicidio. Sin embargo, esta hipótesis ha sido confirmada por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, a medios como ‘El Periódico de Aragón’, durante el minuto de silencio en homenaje a la víctima.

María Paloma fue encontrada en el fondo de un barranco por el cual trascurre un puente, por lo que, al principio, los agentes pensaron que se trataba de un suicidio. La aparición de diferentes indicios llevó a investigar el caso como un asesinato y los agentes comenzaron a acotar el círculo de sospechoso hasta poder valorar que se tratase de un asesinato para conseguir algún beneficio económico.

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La finalidad del asesinato

El delegado del Gobierno ha confirmado que la finalidad de este asesinato pudo ser vaciar las cuentas de la mujer como de un tío de la víctima que se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que podrían aprovecharse de él para hacer con el dinero lo que quisieran. Aún así, ha confirmado que la investigación continúa abierta y que esta teoría se trata de una de las hipótesis que barajan entre las autoridades.

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Los dos sospechosos principales son la pareja sentimental de la víctima, quien fue ingresado este pasado lunes en prisión, y su exmarido, quien está en libertad con cargos por asesinato tras declarar. Este último está obligado a presentarse en el juzgado dos veces al mes y le han retirado el pasaporte para tratar de que no huya del país en plena investigación.

Las autoridades no han querido ofrecer más detalles sobre el curso de la investigación, debido a que continúa abierta. Por el momento, su pareja sentimental ha ingresado en prisión acusado de delitos de asesinato y apropiación indebida o administración desleal. El Ministerio de Igualdad condenó el asesinato, afirmando que María Paloma se trata de la víctima número 13 de casos de violencia machista en lo que va de año.