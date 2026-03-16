El cadáver de la mujer fue encontrado por un grupo de senderistas, en un barranco de Colungo, un día después de que sus familiares alertaran de su desaparición

La mujer asesinada en Pedreña, Cantabria, murió por asfixia y pudo ser estrangulada: su pareja, con antecedentes, continúa detenida

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Tres personas han sido detenidas por su presunta vinculación con el asesinato de una mujer, de 53 años, en Barbastro, Huesca, cuyo cadáver fue encontrado en un barranco de Colungo, el pasado 18 de enero. Uno de los arrestados era el marido de la víctima. El Juzgado número 2 de Barbastro está investigando la muerte de la víctima como violencia machista, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno en Aragón.

Un grupo de senderistas avisó del hallazgo del cadáver de la víctima, vecina de Barbastro tan solo un día después de que se alertara de su desaparición; la semana pasada la investigación decidió la detención de su presunto autor material y a otro hombre.

En un inicio, los indicios apuntaban a un suicidio, pero las pesquisas concluyeron que se trataba de un homicidio, según ha informado El Periódico de Aragón.

Uno de los detenidos es el marido de la víctima, y que por eso los investigadores analizan si se trata de un caso de violencia machista. Dos de los detenidos fueron arrestados el pasado viernes en Barbastro. Todos han sido puestos a disposición de la titular de Juzgado numero 2 de Barbastro, donde también prestan declaración otros tres testigos.