Ordenan el ingreso en prisión de uno de los detenidos por la muerte de María Paloma, en Colungo, Huesca

El marido de María Paloma, encontrada muerta en un barranco de Huesca, es uno de los tres detenidos por el asesinato

Compartir







La titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Barbastro ha ordenado el ingreso en prisión de uno de los dos detenidos en relación al presunto asesinato machista de una mujer cuyo cadáver se encontró en un barranco de Colungo, Huesca, el pasado 18 de enero y que se investigó inicialmente como suicidio.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la mujer, María Paloma, de 53 años, fue encontrada al pie de una de las laderas del barranco de Las Palomeras, con evidencias de haberse precipitado al vacío desde un alto.

Estas fuentes señalan que la investigación de la Guardia Civil ha permitido obtener tanto indicios como pruebas directas del presunto asesinato, que se saldó el pasado fin de semana con la detención de dos de los presuntos implicados, entre ellos el marido, lo que ha motivado finalmente la catalogación de los hechos como crimen machista, y la investigación de un tercero.

Han destacado, sin embargo, que la persona ingresada en prisión, solicitud hecha por el representante fiscal, no es el marido, de 63 años, pero no han precisado el grado de participación en los hechos de éste o si pudo tener o no algún tipo de implicación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No descartan la implicación que más investigados

Y han añadido que la investigación se encuentra en una fase aún preliminar, para determinar la posible implicación de más investigados en los hechos. A las declaraciones de los dos detenidos y del investigado se han sumado posteriormente la de tres testigos que podrían haber aportado algún tipo de pruebas o de indicios respecto a la autoría del crimen.

La investigación de las personas detenidas "es por delito de asesinato en el marco de un delito por violencia de género, donde el autor material sería uno de ellos", concretan desde la Guardia Civil. La mujer, agregan desde el instituto armado, desapareció el 17 de enero de 2026, fecha en la que se estima que se produjo su muerte, y su cadáver fue localizado poco después en el barranco de Las Palomeras, junto a Colungo (Huesca).

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La escena, según la Guardia Civil, aparentaba ser un suicidio, por lo que el caso no trascendió, pero la investigación determinó que había indicios de homicidio doloso y con las pruebas se pudieron practicar las detenciones.

En el caso de que la titular del juzgado número 2 de Barbastro determine que se trata de un caso de violencia machista, explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), deberá inhibirse a favor del 1, que es el que entiende de estos asuntos.

Igualdad condena el asesinato

Tras confirmarse la índole machista del crimen, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha expresado su rotunda condena y absoluto rechazo a este nuevo feminicidio, así como su solidaridad con los familiares y amigos de la víctima.

Ambas responsables institucionales han reclamado que desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad se lleven a cabo todos los esfuerzos para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia. Después de confirmarse este caso como un asesinato machista serían 13 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.356 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización