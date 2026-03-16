Un detalle en la escena del crimen hizo que la Guardia Civil tuviera pruebas del homicidio

Ordenan el ingreso en prisión del presunto autor del asesinato machista de María Paloma, en Colungo, Huesca

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Era un crimen tras el montaje de un suicidio. María Paloma, de 53 años, fue encontrada al pie de una de las laderas del barranco de Las Palomeras, con evidencias de haberse precipitado al vacío desde un alto. La realidad era otra. Los investigadores se dieron cuenta de que el cuerpo de María había sufrido una violencia diferente a la de una caída.

Nada trascendió, pero la investigación siguió su curso. Hoy, el desarrollo de esa investigación empieza a dar frutos concretos. De hecho, dos meses después del hallazgo del cadáver se han detenido a tres personas. Entre los arrestados se encuentra el marido de la víctima, un hombre de 63 años sobre el que, según fuentes oficiales, no constaban denuncias previas por violencia de género. Uno de los tres detenidos, no el marido, ha sido hoy enviado a prisión.

María Paloma desapareció el 17 de enero de 2026, fecha en la que se estima que se produjo su muerte, y su cadáver fue localizado poco después en el barranco de Las Palomeras, junto a Colungo (Huesca). La escena, según la investigación de la Guardia Civil, aparentaba un suicidio hasta que hallaron indicios como pruebas directas de un presunto asesinato, lo que ha motivado finalmente la catalogación de los hechos como crimen machista.

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Tres testigos podrían haber aportado pruebas o indicios sobre el crimen

La investigación se encuentra en una fase aún preliminar, para determinar la posible implicación de más investigados en los hechos. A las declaraciones de los dos detenidos y del investigado se han sumado posteriormente la de tres testigos que podrían haber aportado algún tipo de pruebas o de indicios respecto a la autoría del crimen.

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La investigación de las personas detenidas "es por delito de asesinato en el marco de un delito por violencia de género, donde el autor material sería uno de ellos", concretan desde la Guardia Civil.

Tras confirmarse la índole machista del crimen, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha expresado su rotunda condena y absoluto rechazo a este nuevo feminicidio, así como su solidaridad con los familiares y amigos de la víctima. Ambas responsables institucionales han reclamado que desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad se lleven a cabo todos los esfuerzos para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

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Después de confirmarse este caso como un asesinato machista serían 13 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.356 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.