Se acabó dejar comida en el plato: la Ley de Desperdicio Alimentario obliga a los restaurantes a facilitarlo

Desde ya los restaurantes deben permitir a sus clientes llevarse la comida no consumida

Los bares estarán obligados a dar ciertas cosas gratis: un cambio que se notará desde ya

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Pedir que te envuelvan las sobras siempre tuvo, en España, un punto de incomodidad social difícil de articular. Nadie lo prohibía. Nadie lo impedía. Pero tampoco nadie lo ofrecía de forma sistemática, y la mayoría de comensales prefería dejar media ración en el plato antes que enfrentarse a la mirada del camarero. Eso ha cambiado de forma definitiva. La Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, convierte en obligación lo que hasta ahora era cortesía: los restaurantes deben permitir a sus clientes llevarse la comida no consumida.

Así, lo que antes dependía de la buena voluntad de cada local (o de que el cliente se armara de valor para preguntar) es ahora una obligación específica recogida en la ley. Los establecimientos de hostelería y restauración deberán facilitar a los consumidores la posibilidad de llevarse, sin coste adicional, los alimentos no consumidos, quedando excluidos los formatos de bufé libre. Asimismo, deberán informar visiblemente de dicha posibilidad, preferentemente en carta o menú.

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El problema del desperdicio alimentario no es nuevo, pero esta contundente respuesta legislativa sí. Esta es la primera norma con rango de ley en España que regula de manera integral el desperdicio alimentario. A diferencia de recomendaciones o programas anteriores, es obligatoria y de cumplimiento general para todos los agentes implicados, establece un sistema sancionador con infracciones leves, graves y muy graves, e introduce el concepto de jerarquía de uso como forma ordenada y legalmente vinculante de gestionar los excedentes.

Qué deben hacer los restaurantes exactamente

Los establecimientos tienen tres obligaciones concretas: facilitar recipientes para llevar los alimentos no consumidos, hacerlo sin coste adicional para el cliente, y garantizar que los envases sean aptos para uso alimentario. La ley añade un matiz relevante sobre la sostenibilidad de esos envases, estableciendo que si se usan envases de plástico de un solo uso, sí se podrán cobrar, tal como recoge la Ley de residuos 7/2022.

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Además de la doggy bag, una novedad importante es que el establecimiento debe aceptar que los clientes traigan sus propios recipientes reutilizables, siempre que estén adecuadamente higienizados, siendo los consumidores quienes asuman la responsabilidad en ese caso.

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La información al cliente también es obligatoria. Los restaurantes deben informar claramente de que este servicio está disponible, ya sea mediante cartelería en el local, indicación en la carta o menú, o comunicación por parte del personal. El objetivo es eliminar cualquier barrera cultural o de vergüenza asociada a pedir las sobras.

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El incumplimiento tiene consecuencias económicas concretas. La ley contempla tres niveles de infracciones diferentes. Las leves pueden acarrear multas de hasta 2.000 euros; las graves, entre 2.001 y 60.000 euros; y las muy graves pueden llegar a los 500.000 euros. Entre las faltas más destacadas están no contar con un plan de prevención, destruir alimentos aprovechables o impedir donaciones. La competencia sancionadora la ostentarán las comunidades autónomas, que podrán además incrementar los umbrales de las sanciones.

La vergüenza como fenómeno social

Esa barrera cultural es real y medible. El 65% de los españoles nunca ha pedido las sobras para llevar. La ley no solo impone una práctica, sino que intenta desactivar el estigma que la rodea normalizando lo que en países anglosajones se conoce como doggy bag y que en España se ha resistido a arraigar.

La obligación de la doggy bag es la medida más visible para el ciudadano, pero la ley articula una transformación más profunda en toda la cadena alimentaria. Los establecimientos de hostelería y restauración deberán ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse los alimentos no consumidos, pero también promoverán la posibilidad de que el consumidor pueda elegir guarniciones o raciones de distinto tamaño, y fomentarán la donación de alimentos con fines sociales.

España llega con cierto retraso respecto a sus vecinos. Francia llevaba años con una agenda legislativa sostenida, desde la ley Garot de 2016 a la ley AGEC de 2020, ampliando obligaciones y mecanismos de control a más actores. Italia tomó otro camino con su Ley 166/2016, centrada en facilitar la donación y distribución de excedentes con fines solidarios. La Ley 1/2025 pretende, en definitiva, que llevarse lo que has pagado y no has terminado deje de ser un gesto incómodo para convertirse en lo más natural del mundo.