Ordenar la casa con frecuencia y el efecto psicológico que puede tener en el bienestar

Marta Egea 03 MAY 2026 - 10:00h.

El desorden puede generar sobrecarga mental y sensación de caos, mientras que un entorno organizado favorece la claridad, la calma y una mayor sensación de control

Cinco consejos de la Marie Kondo española para mantener el orden en casa

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MadridOrdenar la casa puede ser percibido como una tarea doméstica más. Algo que forma parte de la rutina diaria y que se hace cuando toca. Pero, en los últimos años, la psicología ha empezado a prestar más atención a algo mucho más profundo: la relación entre el orden físico y el bienestar mental.

Lejos de ser una simple cuestión estética, mantener el hogar organizado puede tener influencia directa en el estado de ánimo, en la capacidad de concentración e incluso en cómo gestionamos el estrés. De hecho, algunos estudios sugieren que la forma en que percibimos nuestro entorno doméstico está estrechamente ligada a nuestro bienestar emocional general.

El hogar como un reflejo del estado emocional

Una de las ideas que más se repiten es que el entorno en el que vivimos no es neutro. Nuestro hogar no es solo un espacio físico, sino que también es un reflejo de cómo estamos por dentro.

Según distintos expertos, el desorden acumulado puede estar relacionado con emociones como la frustración, la culpa o la sensación de estar desbordado. De hecho, algunos estudios señalan que la percepción del desorden cambia en función del estado emocional: en momentos de estrés o agotamiento, el caos en casa puede ser percibido como más intenso y agobiante.

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¿En qué influye ordenar la casa frecuentemente?

Menos ruido visual, menos ruido mental

Uno de los efectos más inmediatos de ordenar la casa tiene que ver con la reducción del llamado “ruido visual”. Cuando en casa hay espacios cargados de objetos, sin una organización clara o con un exceso de estímulos pueden dar lugar a una sobrecarga cognitiva. Es decir, cuando más desorden hay, más información tiene que procesar el cerebro y eso es agotador.

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Distintos estudios han demostrado que un entorno ordenado favorece la claridad mental, mejora la concentración y reduce el estrés. Esto se traduce en una sensación de calma que muchas personas describen casi de forma automática cuando entran en un espacio limpio y organizado.

La sensación de control

Este es otro de los grandes beneficios. Vivir en un entorno organizado hace que el cerebro perciba el espacio como predecible y manejable, lo que hace que la ansiedad baje. La psicología del orden explica que esta percepción es fundamental para el bienestar emocional: cuando sentimos que se tiene cierto control sobre el entorno, también aumenta la sensación de estabilidad interna.

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Por el contrario, cuando hay un desorden constante puede generar justo el efecto contrario: sensación de caos, dificultad para tomar decisiones y una percepción de “no llegar a todo”.

Ordenar es una forma de regular emociones

El propio acto de ordenar tiene un efecto psicológico independientemente del efecto final. Organizar, limpiar o deshacerse de objetos implica tomar decisiones, cerrar pequeños ciclos y poner límites. Este proceso puede generar una sensación de logro y alivio emocional, muy relevante en momentos de estrés.

Algunos expertos lo comparan con una forma de actividad casi meditativa: tareas repetitivas, con un objetivo claro y un resultado visible, que ayudan a enfocar la mente y a desconectar del ruido mental diario.

El impacto en el estrés y la ansiedad

La relación entre orden y estrés está bastante documentada. Vivir en un entorno desorganizado puede aumentar los niveles de estrés y dificultar la relajación, mientras que un espacio ordenado facilita la sensación de calma.

Esto tiene una explicación muy sencilla: el cerebro interpreta el entorno como una extensión de la realidad. Si el espacio es caótico, el sistema nervioso puede mantenerse en estado de alerta. Si está ordenado, favorece la relajación.

Orden, productividad y concentración

Otro de los ámbitos donde se nota el impacto del orden es en la productividad. Trabajar o realizar tareas en un entorno organizado facilita la atención y reduce las distracciones. Cuando cada cosa tiene su lugar, el tiempo se optimiza y la mente se puede centrar en lo que realmente importa.

Según los expertos, el orden no solo va a mejorar la eficiencia, sino que también puede reducir la fatiga mental asociada a la toma constante de pequeñas decisiones.

El vínculo entre orden y salud mental

En ciertos casos, la relación entre orden y salud mental es aún mucho más profunda. El desorden persistente puede estar relacionado con estados emocionales complejos, como son la depresión o la ansiedad. De hecho, la dificultad para mantener el hogar organizado puede ser un síntoma, no una causa.

Esto es importante porque cambia el enfoque, no es tanto tratar de “obligarse” a ordenar, sino el entender qué hay detrás de ese desorden. Al mismo tiempo, recuperar pequeñas rutinas de orden puede ser un primer paso para mejorar el bienestar en ciertos momentos.

Por esto, los expertos coinciden en que lo más efectivo es convertirlo en un hábito frecuente y asumible. Pequeñas acciones diarias tienen más impacto que grandes cambios de vez en cuando. Esto no solo va a hacer más fácil mantener el orden, sino que puede reforzar la sensación de control y reducir la acumulación de tareas pendientes.