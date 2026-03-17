El viento derriba el remate de la falla más alta de Alzira sin causar heridos

Convento Jerusalén gana el primer premio en las Fallas 2026 con la obra 'Redimonis': "Es digna para pasar a los anales de la historia"

Compartir







El remate superior de la Falla Camí Nou de Alzira (Valencia), la más alta que se ha plantado nunca en la localidad, se ha desplomado este martes provocando daños en el resto de los ninots.

El monumento, con 19 metros de altura y bajo el lema 'Avani', ha caído sobre las 16 horas debido a la rotura de la madera, que ha cedido por dentro a causa de las rachas de viento que ha soportado durante dos días, según ha confirmado su artista fallero, Josué Beitia.

"Ha pasado lo que nadie quería que pasara, es lo que tiene arriesgar con tanto aire", ha señalado. El artista ha destacado que, pese al incidente, no ha habido daños personales y confían en poder seguir disfrutando de las Fallas.

Apoyo del mundo fallero

El resto de comisiones de Alzira han trasladado su apoyo y solidaridad a Camí Nou, destacando los valores de “germanor (hermandad), fuerza y unión” que caracterizan la fiesta. "Sabemos el esfuerzo y la ilusión que hay detrás de cada falla", han señalado desde la Falla Pintor T. Andreu.

Por su parte, desde la Falla Plaça del Forn han lamentado lo ocurrido y han subrayado que, pese al golpe, las Fallas se caracterizan por su capacidad de sobreponerse ante las dificultades.