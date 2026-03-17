Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Valencia

Se desploma la Falla Camí Nou de Alzira, la más alta plantada en la localidad tras dos días de fuertes rachas de viento

EuropaPress_7375002_imagen_monumento_falla_cami_nou_alzira
La Falla Camí Nou de Alzira se ha caído ante la mirada de todos los asistentes: era la falla más alta plantada en la localidad. Europa Press
Compartir

El remate superior de la Falla Camí Nou de Alzira (Valencia), la más alta que se ha plantado nunca en la localidad, se ha desplomado este martes provocando daños en el resto de los ninots.

El monumento, con 19 metros de altura y bajo el lema 'Avani', ha caído sobre las 16 horas debido a la rotura de la madera, que ha cedido por dentro a causa de las rachas de viento que ha soportado durante dos días, según ha confirmado su artista fallero, Josué Beitia.

PUEDE INTERESARTE

"Ha pasado lo que nadie quería que pasara, es lo que tiene arriesgar con tanto aire", ha señalado. El artista ha destacado que, pese al incidente, no ha habido daños personales y confían en poder seguir disfrutando de las Fallas.

Apoyo del mundo fallero

El resto de comisiones de Alzira han trasladado su apoyo y solidaridad a Camí Nou, destacando los valores de “germanor (hermandad), fuerza y unión” que caracterizan la fiesta. "Sabemos el esfuerzo y la ilusión que hay detrás de cada falla", han señalado desde la Falla Pintor T. Andreu.

PUEDE INTERESARTE

Por su parte, desde la Falla Plaça del Forn han lamentado lo ocurrido y han subrayado que, pese al golpe, las Fallas se caracterizan por su capacidad de sobreponerse ante las dificultades.

Temas