Carlos Plá Valencia, 13 MAR 2026 - 09:52h.

Nacida en Ohio, llegó a Valencia muy joven y se enamoró de las Fallas

Este año, Marissa va a cumplir su sueño de convertirse en fallera mayor junto a sus hijos mellizos

Compartir







Desde hace unas semanas en casa de Marissa se viven las Fallas de este año con intensidad. "Estamos muy ocupados con los actos de nuestra comisión y de la Junta Central Fallera como representantes de nuestra comisión", explica Marisa Lynn Feiten.

Esta estadounidense nacida en Ohio, llegó a Valencia por primera vez en 2009 para cursar un semestre en la universidad. Fue entonces, cuando conoció al que hoy es su marido y dos años después se trasladó definitivamente a la ciudad del Turia.

Desde su llegada, Marissa se enamoró de las Fallas y cuando nacieron sus mellizos, decidieron unirse a la comisión fallera de "Els Somnis" y vivir la fiesta desde dentro. "Este año queríamos cumplir el sueño de que la niña fuera fallera mayor infantil y el niño presidente infantil", cuenta.

Tras ser elegidos sus hijos, una amiga le animó a que diera el paso para convertirse en fallera mayor. "No me lo había planteado, además soy extranjera y no llevaba tantos años en la falla como otras. Pero al final recibí muchos apoyos y dije porqué no, este es el momento de disfrutar ahora o nunca de ello junto a mis hijos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde entonces, disfruta de la fiesta a tope, a la espera de que lleguen los días grandes de Fallas. "Es un honor para mí representar a nuestra comisión. Es algo único que hay que celebrar y disfrutar".

Enamorada de la cultura local, Marissa ha aprendido valenciano, que lo habla con fluidez. "Mi marido viene de una familia muy valenciana y yo como madre tengo que transmitir esa cultura de una generación a la otra y me tomo ese papel muy enserio porque tenemos una cultura muy bonita que hay que conservar".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Mascletás y Ofrenda

Para acompañarla en estos días soñados, este viernes llegan a Valencia sus padres, dos hermanas y una prima. "Las Fallas se sienten, no se explican y tienen que vivirlas en persona. Mi prima es la primera vez que va a venir y ya le he dicho que se prepare porque es muy intenso".

Con ellos, espera disfrutar de las mascletás en la Plaza del Ayuntamiento. "Me gustan todos los actos, pero las mascletàs me encantan. Es un momento de comunidad, todos juntos sintiendo la esencia de las Fallas".

Aunque este año, como Fallera Mayor, espera con emoción la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados. "Tengo muchas ganas de pasar por delante de la virgen, es una emoción muy especial. Yo soy nacida en América, pero valenciana de corazón, es como me siento. Llegué aquí muy joven y para mi Valencia es mi hogar y sus fiestas son mi cultura".