La falla ganadora ha sido realizada por el artista David Sánchez Llongo, diseñada por Daniel Gómez y ha costado 260.000 euros

El presidente de la Falla, Paco Segura, ha subrayado que este es el premio número 19 y que están "encantados"

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La falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal ha ganado el primer premio de la sección Especial de las Fallas 2026 con ‘Redimonis’, una sátira sobre demonios acechan disfrazados de salud, dinero, amor, éxito, poder y juventud realizada por el artista David Sánchez Llongo.

La falla ha sido diseñada por Daniel Gómez y ha costado 260.000 euros, el presupuesto más alto de la sección Especial y, con este galardón, la comisión fallera repite el primer premio de la sección Especial que logró en 2025, año en el que también consiguió el primer puesto en la sección especial infantil.

Las fallas del podio

El segundo premio de la sección Especial ha sido para la falla Monestir de Poblet-Aparició Albiñana, con el lema "Sent-i-ment" (Sentimiento), del artista Josué Beitia que ha contado con un presupuesto de 200.000 euros y que representa algunas de las emociones que nos acompañan durante toda nuestra vida -alegría, tristeza, miedo, ira y amor- y en la que el artista invista a subir a una "peculiar montaña rusa" donde ver representadas cada una de esas emociones.

El tercer premio ha sido para la falla Na Jordana, con el lema ‘Passions a la deriva’ (pasiones a la deriva), de Mario Gual del Olmoque con un presupuesto de 185.000 euros presenta una travesía por el amor, la pasión y la redención desde el mar profundo de los sentimientos y las emociones.

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Por su parte la ganadora, la falla de Convento Jerusalén-Matemático Marzal plantea, con su lema "Redimonis", que todos tenemos un precio y podemos vender la dignidad, el tiempo, la verdad e incluso el alma con promesas tras las que acechan los demonios, disfrazados de salud, dinero, amor, éxito, poder y juventud, y el monumento hace preguntarse hasta dónde estarías dispuesto a llegar por cumplir un deseo.

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El premio número 19

Este año las falleras mayores de Convento Jerusalén son Juana Paula Centeno Roig y Trinidad Ferrer Roig, ambas nietas de Juan Roig y Hortensia Herrero, que estaban en primera fila durante la lectura de los premios ataviados con los tradicionales blusones y han celebrado el veredicto con el resto de falleros.

El presidente de la Falla, Paco Segura, ha subrayado que este es el premio número 19 y están "encantados" ya que es una comisión con 133 años que apuesta por estar "lo más altos del podio". "Nos esforzamos para tener el presupuesto más importante y los mejores artistas del momento y, fruto de ello, es una falla digna para pasar a los anales de la historia"

La lectura de los premios de las Fallas grandes de València de 2026 marca el punto álgido de los días grandes de las Fallas y el inicio de la recta final de estas fiestas, de las que quedan por disfrutar como actos multitudinarios la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, la Nit del Foc y la cremà.