La desaparición de una mujer en 2009 fue reabierta casi dos décadas después y está siendo investigada como un asesinato machista

La Guardia Civil 'ocultó' 54 días la muerte de María Paloma a su familia para proteger la investigación del crimen

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El crimen machista de María Paloma ha vuelto a conmocionar a Colungo, un pequeño pueblo en el corazón de Huesca, que recuerda la desaparición de otra mujer, en 2009 durante una jornada de senderismo. Son dos casos diferentes, pero con la misma evolución: ambos se investigan como violencia de género. El cuerpo de la desaparecida en 2009 nunca ha sido encontrado, pero dos décadas después su pareja ha sido imputado por asesinato.

Ahora los pocos más de 400 vecinos de Colungo, vuelven a vivir escenas que no habían podido olvidar, cuando en 2009, otro suceso similar sacudió al pequeño pueblo oscense.

El caso más reciente es el de María Paloma, de 53 años, cuyo cadáver fue encontrado en el barranco de La Palomera, en Colungo, el pasado 18 de enero, un día después de que fuera denunciada su desaparición. En un principio, los investigadores de la Guardia Civil pensaron en un suicidio, pero los resultados forenses apuntaron a una muerte violenta y al arresto de dos hombres, uno su exmarido y su nueva pareja.

Pero ya los habitantes de Colungo habían vivido este despliegue de la Guardia Civil cuando Françoise Dasnois, una mujer belga de 48 años, desapareció el 12 de julio de 2009. Nunca más se ha sabido de ella. La mujer hacía una ruta de senderismo con su pareja y sus dos hijos y -según relataron-, ella se sintió mal y decidió pararse a descansar. El resto de la familia siguió su excursión, pero cuando regresaron a buscarla, Françoise, no estaba, según lo ha publicado El Periódico de Aragón.

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La desaparición permaneció como un misterio irresuelto que no ha dejado de preocupar a los habitantes de Columbo, que ahora con la muerte de María Paloma han vuelto a revivir aquel suceso inexplicable. Sin embargo, aunque son casos diferentes parecen

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La desaparición de una mujer en 2009, reabierta casi 20 años después por asesinato

La Justicia Belga, casi dos décadas de la desaparición de Françoise, ha dado un vuelco al caso; la Fiscalía de Namur ha reabierto la investigación a finales de 2025... y sorpresa: su pareja, que la acompañaba en la excursión ha sido imputado por asesinato. El hombre, padre de los hijos de la pareja, está en el centro de la investigación al ser considerado el único sospechoso de la desaparición de Françoise.

La investigación seguirá su curso, mientras tratan de desentrañar las circunstancias de aquellos hechos que siguen sin dar con el paradero de la mujer desaparecida en 2009. Su cuerpo nunca fue encontrado, aunque durante días la Guardia Civil, y voluntarios organizaron batidas para encontrarlo.

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En Colungo, los vecinos, siguen conmocionados por el destino de estas dos mujeres, en circunstancias que han tenido lugar en este entorno natural, donde el horror de la muerte trata de opacar la belleza de la naturaleza.