“Jimmy es un estudiante de 20 años de la Universidad de Alabama que estaba visitando a unos amigos en el extranjero durante las vacaciones de primavera", explican

Buscan a Jimmy Gracey, un estudiante estadounidense desaparecido tras salir de una discoteca en Barcelona

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La familia de Jimmy Gracey, un joven estudiante estadounidense de 20 años desaparecido tras salir de una discoteca de la zona del Port Olímpic de Barcelona, ha expresado a través de un comunicado su profunda preocupación tras no tener noticias de él desde la madrugada del pasado 17 de marzo.

Mientras los Mossos d’Esquadra han confirmado que hay una investigación en marcha y una búsqueda del joven, la familia subraya que es completamente extraño que el norteamericano no haya hecho contacto en todo este tiempo con sus familiares.

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El comunicado de la familia de Jimmy Gracey por su desaparición

De forma íntegra, en el mensaje remitido, el entorno del joven señala: “Nuestra familia está profundamente preocupada por James ‘Jimmy’ Gracey, quien se encuentra desaparecido en Barcelona desde la madrugada del 17 de marzo”.

“Jimmy es un estudiante de 20 años de la Universidad de Alabama que estaba visitando a unos amigos en el extranjero durante las vacaciones de primavera. Fue visto por última vez alrededor de las 3:00 a. m. (CET) en la discoteca Shoko, en la zona del Port Olímpic. Vestía una camiseta blanca, pantalones oscuros (probablemente tipo jogger) y una cadena dorada con una cruz de pedrería. Mide aproximadamente 1,85 m y pesa unos 79 kg”, indican, facilitando datos que ayuden a que cualquiera con alguna pista sobre su paradero se ponga en contacto para informar de ello.

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“Pedimos a cualquier persona que pueda haber visto a Jimmy o tenga alguna información —por pequeña que sea— que, por favor, se ponga en contacto al +1 224.505.3886. Jimmy es un hijo y hermano amable, responsable y muy cercano a su familia. Es completamente fuera de lo habitual que no se haya comunicado con sus familiares y amigos”, subrayan.

“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades locales y estamos profundamente agradecidos por el apoyo recibido. Les pedimos que mantengan a Jimmy en sus pensamientos mientras seguimos haciendo todo lo posible para traerlo de vuelta a casa sano y salvo”, expresa el comunicado, firmado por “la familia Gracey” , y en el que dan las gracias ante cualquier ayuda.

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Una persona cercana al estudiante interpuso una denuncia informando de su desaparición

Según la información conocida hasta ahora, fue una persona cercana al estudiante estadounidense la que, sobre las tres de la madrugada de esa noche interpuso una denuncia en una comisaría de los Mossos d’Esquadra de Barcelona informando sobre su desaparición.

Según el comunicado de la familia, que ha difundido también a través de las redes sociales, Jimmy fue visto por última vez en los alrededores de la discoteca Shoko sobre esa hora, mientras las autoridades realizan distintas comprobaciones sin confirmar aún esos detalles en el marco de la investigación abierta.

De ese modo, el joven no regresó al alojamiento Airbnb que tenía alquilado en Ronda de Sant Pere. Su madre habría explicado que la policía catalana tiene el teléfono móvil de su hijo, una información que los Mossos tampoco han confirmado, según ‘La Vanguardia’.