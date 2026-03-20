El menor habría cogido del suelo un masclet, un tipo de petardo no pensado para utilizarlo con la mano

Varios niños heridos en la ‘cremà’ de una falla infantil en Alberic: fuegos artificiales salieron disparados contra el público

Compartir







Un niño de 12 años ha perdido las cuatro falanges de los dedos de una mano al explotarle un petardo que había cogido del suelo tras una mascletá en Torrent. El menor habría prendido fuego al petardo sin que le diera tiempo a arrojarlo. El incidente ha tenido lugar en la localidad valenciana durante la Nit de la Cremà .

Tal y como informa ‘Levante-EMV’, el niño se encuentra ingresado en la Hospital La Fe de Valencia, tras ser intervenido de urgencia. El accidente ocurrió en concreto en torno a las 22:45 horas del jueves, durante la cremá de las fallas. En concreto, el accidente ocurrió en la plaza Pedro Iturralde Ochoa, donde se encontraba la Falla Reina Sofía.

Según el citado medio, el menor habría entrado en el recinto habilitado para la mascletá previa a la quema de la falla infantil para coger el petardo del suelo. El niño le prendió fuego y, al no darle tiempo a lanzarlo, dado que el tipo de petardo, el masclet, no esta pensado para ser usado manualmente ni le quedaba mecha suficiente tras haberse desprendido de la secuencia de la mascletà.

De inmediato, varias personas llamaron a Emergencias 112. Esto hizo posible la llegada de varios medios sanitarios y policiales. Los médicos atendieron las quemaduras del menor y los traumatismos sufridos como consecuencia de la amputación de los falanges.