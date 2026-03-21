Los agentes recibieron un aviso de que había una persona herida de gravedad en el interior de un local en la madrugada

Investigan como posible caso de violencia vicaria el asesinato de una niña de tres años a manos de su padre en Torrevieja

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BadalonaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre de 37 años ocurrida en la madrugada de este sábado en Badalona (Barcelona), tal y como han destacado en un comunicado. Según informa 'Elcaso.com', el suceso ocurrió en un bar-restaurante en la calle de Sant Lluc después de un intento de extorsión a los propietarios del local, de nacionalidad china, por parte de un grupo de rumanos.

Los dueños han abierto fuego contra el grupo y uno de ellos ha muerto. El dueño se encuentra gravemente herido y corre grave peligro, tal y como informa el medio citado. De momento, no hay detenidos por el crimen y el juez ha decretado el secreto de las actuaciones.

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Los agentes acordonaron la zona para investigar los hechos

Los hechos se produjeron sobre la 01:00 horas de la madrugada, cuando los agentes recibieron un aviso de que había una persona herida de gravedad en el interior de un local, lugar donde se desplazaron patrullas policiales y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pese a que intentaron reanimar a la víctima, tan solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

Los agentes han acordonado la zona para investigar y recabar pruebas en el local que estuvieran relacionadas con el asesinato. El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al anatómico forense para que se le haga la autopsia y los agentes han tomado declaración a los testigos.

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La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo del caso para averiguar las circunstancias de la muerte, que permanece bajo secreto de actuaciones. Este asesinato es el octavo crimen que se produce en Catalunya este año 2026.