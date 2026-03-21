Sería el tercer asesinato de un menor por violencia vicaria registrado en España en lo que llevamos de año

El niño asesinado por su padre en Tenerife se interpuso entre su madre para intentar salvarla: "Papá, por favor, deja a mamá"

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TorreviejaLa Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de tres años a manos de su padre en Torrevieja. Todo parece indicar que el padre ha matado a la menor y se ha suicidado en un nuevo caso de violencia vicaria, según informa 'Cadena Ser'. Sería el tercer asesinato de un menor por violencia vicaria registrado en España en lo que llevamos de año, y el número 68 desde que existen registros oficiales.

La delegación del Gobierno informa en redes sociales que están recabando información sobre el asesinato de la menor en la provincia de Alicante.

Si se confirma sería el tercer asesinato de 2026

Si se confirma el caso como violencia vicaria estaríamos ante el tercer asesinato en lo que va de año y el número 68 desde que existen registros oficiales, recopilados desde 2013. A partir de ese año, los menores empezaron a ser reconocidos como víctimas de la violencia de género.

En la Comunidad Valenciana sería el decimotercer caso desde 2013 y el segundo de 2026. El primero se produjo el pasado mes de febrero en Xilxes (Castellón).

El 016 atiende a las víctimas las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante Whatsapp a través del número 600 000 016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 202 010.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación 'Alertcops', desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. El 016 no deja rastro en la factura telefónica aunque sí que hay que borrarlo del registro de llamadas del dispositivo si no queremos que aparezca.