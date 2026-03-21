Iván Sevilla 21 MAR 2026 - 19:20h.

Piden colaboración para encontrar a Hugo, un menor de 16 años desaparecido en Carmona, Sevilla

Hugo H.P. mide 1,60 metros, es moreno, tiene los ojos marrones y su complexión física es delgada

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SevillaContinúa la búsqueda de Hugo, un adolescente de 16 años desaparecido que fue visto por última vez el 18 de marzo en la localidad de Carmona (Sevilla), según publicó la Asociación SOS Desaparecidos.

Sin novedades de su paradero, se sigue difundiendo por redes sociales su situación para que pueda ser localizado cuanto antes. Al igual que en el caso de Mauro, otro menor al que se busca en Marbella (Málaga).

Moreno, delgado y con los ojos marrones

Tal y como comunicó SOS Desaparecidos, los apellidos de Hugo comienzan por H y P. Es moreno, tiene los ojos marrones y su complexión física es delgada. Mide 1,60 metros de altura.

Con esta información de su apariencia junto a una fotografía compartida de su rostro, piden colaboración ciudadana para encontrarle. Ya han pasado casi cuatro días sin saber de él.

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Si alguien lo ha visto o lo ve, debe ponerse en contacto de inmediato llamando al 112 o al teléfono de la asociación 868286726. La ayuda de la sociedad es fundamental para resolver con éxito estos casos.