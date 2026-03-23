Fue la madre de la niña la que avisó a las autoridades preocupada por no poder contactar con su expareja y con temor a que le hubiese hecho daño

La niña asesinada por su padre en Torrevieja pasaba unos días con él por el día del padre: el agresor se separó de su madre en Navidad y amenazó si no volvía con él

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TorreviejaEl hombre que la pasada madrugada del sábado acabó presuntamente con la vida de su hija de tres años antes de suicidarse en Torrevieja, Alicante, –en lo que sería un nuevo caso de violencia vicaria–, tenía denuncias previas por malos tratos en relaciones anteriores.

De 40 años y nacionalidad española, su cuerpo y el de la menor fueron hallados por agentes de la Guardia Civil después de que la madre de la niña, –que se había separado de él en Navidad y a la que había amenazado si no volvían a estar juntos–, alertase a las autoridades. Angustiada, avisó de que no conseguía contactar con su expareja temiendo que pudiese haber hecho daño a su hija, con la que éste se encontraba pasando unos días por el día del padre.

El hombre que ha asesinado a su hija en Torrevieja había sido denunciado por malos tratos por otra expareja

Según las primeras hipótesis de la investigación, todo apunta a que el hombre habría acabado con la vida de la menor y, posteriormente, se habría ahorcado en el garaje de su vivienda en la localidad alicantina.

Tras recibir el aviso de la madre de la niña al no poder contactar con su expareja, agentes de la Benemérita se desplazaron inmediatamente hasta el lugar, donde hallaron los cuerpos sin vida de ambos en el domicilio de éste.

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Si bien inicialmente las autoridades han apuntado a que no existía denuncias de malos tratos entre ellos, el varón sí tendría antecedentes de denuncias previas por maltrato derivados de otra relación con otra expareja, según señala el medio ‘Información’.

De acuerdo con estas fuentes, además, la madre de la niña, de 36 años y también de nacionalidad española, sí había denunciado por la misma casa a otra expareja distinta.

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Luto y conmoción en Torrevieja

Mientras la investigación continúa, Torrevieja continúa bajo el luto oficial decretado por el terrible suceso, ante el que centenares de vecinos se concentraron este fin de semana para condenar los hechos y recordar a la menor, Ainara, de tres años.

“Se ha llevado por delante una vida truncada de una niña. Es muy duro”, señalaba el alcalde de la localidad alicantina, Eduardo Dolón, expresando que es “un varapalo muy duro para Torrevieja” que ha dejado a todos “conmocionados”.

Según explicó, la madre de la víctima y expareja del señalado como autor del crimen, natural de Albatera, se encuentra "en su residencia habitual en su pueblo, con su familia más cercana", tras haber recibido "atención sanitaria" en un hospital de la zona.

"El dolor es muy grande, pero tenemos que ayudarle y yo creo que la sociedad es parte de esa ayuda y que podemos estar cerca de esta familia para que salga adelante", expresó en el marco de las concentraciones en la localidad en recuerdo de la víctima y apoyo a su madre, y en rechazo al que, a faltar de confirmación oficial, sería otro caso de violencia vicaria.

Según el entorno de la progenitora, tenía una relación con otro hombre tras haberse separado del ahora señalado como responsable del crimen que ha acabado con la vida de su hija. Él le había amenazado en varias ocasiones, y en la madrugada del sábado, finalmente, actuó.