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La guerra en Irán y su inevitable impacto en el precio de los carburantes ha provocado un aumento de robos de combustible en las estaciones de servicio. Los ladrones aprovechan que algunos conductores están descansando para dejarles el depósito vacío.

Como si cada camión contuviera un tesoro en sus depósitos, los conductores temen encontrárselo vacío. Un depósito medio de un camión puede estar en los 1.000 litros, pues puede costar llenarlo 2.000 euros. Al precio que está el combustible es como atracar una joyería", explica José María Quijano, secretario de la Confederación de Transportes de Mercancías. En la A-7 por Barcelona, Antonio muestra un tapón especial que tiene en su depósito. "Es para intentar ponerlo más difícil", dice. Aún así, lamenta lo fácil que es robar la gasolina.

"Con un taladro hacen un agujero, te meten la manguera y con una bomba, te lo vacían en 10 o 15 minutos", explica. En la A-1, en Madrid. Musaf nos que le vaciaron yendo a Inglaterra. "Si tienes uno cerrado te rompe el otro y eso sale más caro todavía", lamenta.

También Jorge ha sufrido algún susto. "Un tanque como este se va a 600 o 700 euros. Normalmente andamos con seguridad, pero si quieren sacarlo, lo joden y se van", denuncia. Y así, muchos camioneros, como José Francisco, tienen que dormir con un ojo abierto. "Intentar parar en sitios recomendados o privados, pagar porque no te enteras", dice.