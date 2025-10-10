El Legislativo aprueba las cuatro mociones para sacar a Dina Boluarte del poder con 122 votos, muy por encima de los 87 necesarios

La mandataria, la primera presidenta de Perú, no se presentó en el hemiciclo para ejercer su defensa

Compartir







El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su "permanente incapacidad moral" frente a la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

Cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026, el Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa, informa EFE.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía de Perú registra la casa de Dina Boluarte y el Palacio de Gobierno

"Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo Congreso que el día de hoy votó por la vacancia presidencial", ha declarado Boluarte en un mensaje posterior a su salida del poder, recogido por Europa Press. "No he pensado en mi sino en los mas de 34 millones de peruanos que merecemos un crecimiento de estabilidad democrática que trabaje sin corrupción", ha mantenido la ya expresidenta.

El proceso parlamentario para su destitución ha llegado tras la aprobación con amplias mayorías de hasta cuatro mociones tras las que la mandataria ha sido convocada a comparecer y defender su presidencia, aunque no ha llegado a hacerlo.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía de Perú investiga a la presidenta Dina Boluarte

"El Pleno del Congreso de la República, en su sesión realizada hoy, ha admitido las mociones de orden del día 19769, 19770, 19771 y 19772, y ha acordado invitarla a asistir a la sesión que el Pleno del Congreso de la República celebrará el jueves 9 de octubre de 2025, a las 11:30 p.m. (hora local), oportunidad en la que se debatirá y votará el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, solicitado mediante las referidas mociones, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del Perú", reza la misiva enviada a Boluarte por el presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En la misma carta se le hacía saber a la mandataria que durante el desarrollo de la sesión "podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistida por letrado, por un total de sesenta minutos", con lo que el pleno se extenderá pasada la medianoche en Lima.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Protesta frente a la embajada de Ecuador

Un grupo de personas rodeando los exteriores de la embajada de Ecuador a fin de evitar una hipotética huida de Boluarte, pese a que, horas antes, su abogado Juan Carlos Portugal negó que estuviese considerando pedir asilo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por el momento, la Policía Nacional de Perú (PNP) ha informado a través de la red social X de que se encuentra realizando "maniobras preventivas en los exteriores del Congreso de la República, con el propósito de mantener el orden". "Exhortamos a los manifestantes que están ejerciendo pacíficamente su derecho a la libertad de expresión a mantener la calma y cooperar con la Policía", ha agregado el cuerpo, subrayando que "la violencia nunca es la solución".

Dina Boluarte, la primera mujer en la presidencia de Perú

La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

El proceso parlamentario de destitución de Boluarte se ha propiciado tras un atentado en un concierto del grupo musical Agua Marina, celebrado en el Círculo Militar de Chorrillos --un distrito del sur de la capital peruana-- durante la noche del miércoles. Entonces, en plena presentación de la banda de cumbia, varios tiradores comenzaron a disparar y cinco personas resultaron heridas, cuatro de ellas músicos, en un nuevo episodio de inseguridad, que ha sido uno de los principales ejes de las protestas recientes contra el Ejecutivo de Boluarte.

El Ministerio de Interior condenó enseguida los hechos e indicó que la Policía estaba investigando. Con todo, advirtió, a través de un comunicado publicado en la red social X, que el evento no contaba con las garantías requeridas por la cartera y que no se había hecho saber la celebración a las autoridades policiales.

"Se exhorta a los organizadores de esta clase de espectáculos públicos no deportivos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos correspondientes a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios", reza el texto publicado.

Por contra, el presidente de la Asociación de Artistas, Walter Dolorier, ha rechazado en las últimas horas estas palabras, asegurando que Agua Marina contaba con el permiso municipal correspondiente y señalando que los hechos ocurridos no pueden ser atribuidos al promotor del evento.