Una de las víctimas se trataba de un joven con la capacidad de comprensión "limitada"

Uno de ellos logró escapar de un vehículo en marcha cuando el arrestado le practicó tocamientos

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Un hombre de 42 años ha sido detenido en Málaga por la Policía Nacional por presuntas agresiones sexuales a dos chicos jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Una de las víctimas se trataba de un joven con la capacidad de comprensión "limitada" que estuvo una semana a merced del sospechoso y cuya familia había denunciado su desaparición.

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Proposiciones de índole sexual

De los dos jóvenes agredidos, uno de ellos logró escapar de un vehículo en marcha cuando el arrestado le practicó tocamientos, pero el otro, de 20 años, que también se había subido al vehículo del desconocido, estuvo una semana desaparecido, ha informado la Policía Nacional.

El hombre había captado a las víctimas por separado en las proximidades de un albergue, con la excusa de un trabajo en el campo y ganancias "fáciles" a través de hurtos a turistas.

Una vez que estaban en el vehículo, los llevaba lejos de la vista de terceras personas para hacerles proposiciones de índole sexual y llegó a agredir a los dos, según la Policía.

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Una desaparición "inquietante"

La investigación, que llevó el Grupo de Homicidios de Málaga, se inició el 17 de marzo, cuando la madre de un chico de 20 años denunció en la comisaría su desaparición e informó que tenía "limitada" la capacidad de comprensión.

Los investigadores asumieron esta desaparición como "inquietante", ya que la última información que tenían del desaparecido era que se había subido al vehículo de un desconocido en el entorno del albergue municipal, en la zona oeste de Málaga.

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Los agentes localizaron a un conocido del desaparecido, un joven de Mali y beneficiario de protección internacional en España, que resultó ser la otra víctima y que les informó de que había un hombre que ofrecía a los jóvenes trabajo en viveros de la provincia y les animaba a participar en robos a turistas.

Además, relató que él había subido a ese coche y que el arrestado le practicó tocamientos, por lo que saltó del vehículo en marcha para escapar.

Continúa la investigación

La Policía puso en marcha un dispositivo de búsqueda y el 23 de marzo localizaron al desaparecido en la ciudad y detuvieron en su domicilio al presunto agresor sexual.

Los investigadores han concluido que el hombre buscaba a chicos jóvenes, parecidos de apariencia y en situación de vulnerabilidad, para "satisfacer su ánimo libidinoso".

La investigación continúa abierta y no se descarta la implicación de terceras personas en los hechos ni la aparición de nuevas víctimas, mientras que el arrestado ha sido puesto a disposición judicial este jueves.