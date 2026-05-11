Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón han desvelado que utilizarán detectores de frecuencia durante la Selectividad 2026

La nueva selectividad se afianza en 2026: más práctica y homogénea en toda España

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Los alumnos de segundo de bachillerato de toda España ultiman los preparativos para enfrentarse a la a Prueba de Acceso a la Universidad. Este curso, los estudiantes se examinarán de la selectividad los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 en la mayoría de comunidades autónomas, mientras que en Castilla-La Mancha será el 8, 9 y 10 del mismo mes y en Cataluña el 9, 10 y 11.

Según ha podido conocer 'El País', este año cuatro comunidades autónomas implantarán una novedad que afectará a todos aquello alumnos que pretendan copiar en la prueba de acceso a la universidad. En concreto, serán las comunidades de Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón las que utilizarán detectores para localizar a todos aquellos alumnos que estén utilizando dispositivos como nanopinganillos para copiar en los exámenes.

¿Cómo funcionan estos detectores?

El medio de comunicación anteriormente citado ha podido conocer que, además de estas comunidades, desde Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y Euskadi también se estudia implantar esta medida.

"El castigo que los tribunales de la PAU prevén aplicar a quienes sean descubiertos con estos sistemas es, en general, el más severo: la anulación de toda la prueba, no solo del ejercicio en el que el estudiante haya sido sorprendido", apuntan desde 'El País'.

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Hace tan solo dos años, esta medida ya comenzó a verse en los centros universitarios gallegos a los que acudían los estudiantes para enfrentarse a la PAU. En 2024, la CIUG, entidad interuniversitaria que se encarga de organizar y corregir los exámenes en Galicia, empleaba detectores de frecuencia para evitar que se utilicen en las aulas aquellos dispositivos que permiten copiar a los alumnos y a las alumnas.

Se trata de dispositivos que pueden detectar si hay algún bluetooth encendido, ya sea para usar como receptor o emisor, y por tanto saber si hay móviles encendidos aunque sea en modo avión.

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Los detectores de frecuencia se pueden pasar en cualquier momento durante la prueba, ya que, además, no afectan al funcionamiento de las redes ni de la wifi, algo que sería muy contraproducente para el devenir de cada facultad.

En la actualidad se conocen al menos tres sistemas ligados a la tecnología para copiar: los relojes inteligentes, los móviles o los audífonos en el oído, capaces de recibir señales del exterior, que con los detectores tienen los días contados. Eso sí, su uso por el momento el uso de estos detectores parece ser que es aleatorio.

¿Cuándo será la selectividad y la convocatoria ordinaria de este 2026?

En concreto, la Selectividad será los días 2, 3 y 4 de junio en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia.

Esos tres días también se celebrarán exámenes en la Comunidad de Madrid, donde además habrá pruebas de la PAU 2026 el día 1 de junio, y en Islas Canarias, donde añaden también el 5 de junio como día para estas pruebas.

En cuanto a la convocatoria extraordinaria prevista para este curso, la mayoría de comunidades autónomas la celebrarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Así, estos días celebrarán estas pruebas Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia.

Por su parte, Asturias celebrará la convocatoria extraordinaria los días 6, 7 y 8 de julio; en Castilla-La Mancha, los días 29, 30 de junio y 1 de julio; y en Navarra, el 24, 25 y 26 de junio, mientras que Cataluña será la única comunidad autónoma que celebrará esta convocatoria en septiembre, los días 2, 3 y 4.

El criterio común de corrección con el que se evaluará de forma específica y cuantificable en la PAU

Con el objetivo de "promover la armonización de la prueba en todo el territorio nacional en lo que afecta a las materias que configuran tanto el acceso, como la admisión a la Universidad", la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) aprobó el documento 'Orientaciones de las materias de acceso y admisión a la Universidad. Propuesta técnica para el curso 2025/2026', que luego debía adaptar cada comunidad autónoma para la elaboración de sus pruebas.

La Prueba de Acceso a la Universidad incluye un criterio común de corrección que evaluará de forma específica y cuantificable aspectos como ortografía, gramática y coherencia textual en todos los ejercicios que requieran redacción.

Así, un error de concordancia, una tilde olvidada o una construcción mal planteada podrán restablecer hasta un 10 por ciento de la nota en cualquier ejercicio redactado y hasta un 20 por ciento en los exámenes de lengua. El documento publicado por los rectores establece que en Matemáticas las faltas de ortografía no implicarán penalización.

"En tanto que esta materia no requiere de la elaboración de textos prolijos, dicho criterio de valoración no se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba ni para el alumnado general ni para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo", señala el texto.

La novedad de que en el sistema de corrección

Tras conocer las orientaciones de la CRUE, en octubre del año pasado la Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid aprobó los modelos de examen de la convocatoria de 2026, con la novedad de que en el sistema de corrección se emplearán múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25 para una valoración "más precisa" del desempeño del alumnado.

Además, los modelos de exámenes aplicarán casi el 70% de los criterios propuestos por la CRUE. Madrid se sitúa así entre las regiones que han logrado una mayor adaptación tras el proceso de armonización impulsado por los rectores para "avanzar hacia una mayor homogeneidad entre las pruebas de las distintas comunidades autónomas".