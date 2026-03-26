El bebé fue ingresado tras una denuncia de los pediatras del hospital que le atendieron cuando los padres fueron a urgencias

Solo pueden acceder a visitarle los monitores de la DGPPIA y los sanitarios que le atienden

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La Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalidad, ha prohibido a toda la familia paterna y materna del bebé de seis semanas ingresado en la UCI del Hospital Vall d'Hebron que entren a verlo.

El pequeño, que fue ingresado tras una denuncia de los pediatras del hospital que le atendieron cuando los padres acudieron a urgencias, sufre varias fracturas muy graves y lesiones compatibles con malos tratos y agresiones sexuales.

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Visitas limitadas y medidas de protección

Los padres del bebé, en la actualidad, que presuntamente lo maltrataron y agredieron sexualmente, se encuentran en prisión comunicada y sin fianza en Barcelona por orden de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de la Ciudad Condal.

Ante esta situación y tras la nueva instrucción, solo pueden acceder a visitarle los monitores de la DGPPIA y los sanitarios que le atienden. Es una medida que forma parte del protocolo de protección de los menores que han sido víctimas de maltrato.

En estos momentos, tal y como establece el documento que acordaron en 2007 los diferentes departamentos de la Generalidad implicados en la protección de niños, niñas y adolescentes, los equipos de valoración de los maltratos infantiles (EVAMI) evalúa la información médica disponible y entrevista a la familia extensa para proponer la medida de protección más adecuada.

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Una familia de acogida

La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, ha afirmado este miércoles que el bebé "está bajo la tutela de la DGPPIA desde el primer minuto". "Nos dejaremos la piel para que tenga la mejor protección y entorno posibles", ha subrayado.

La consejera ha detallado que, habitualmente en estos casos, se analiza si algún miembro de la familia extensa puede hacerse cargo del menor y protegerlo. Si no es así, se busca una familia de acogida de emergencia. Precisamente, ha recordado que los centros de acogida no son la mejor solución para los menores, y menos aún para los niños más pequeños. Por ello, ha instado a la ciudadanía a informarse para convertirse en familia acogedora.

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Evolución favorable

Según los médicos que le atienden, evoluciona favorablemente pero es muy posible que le queden secuelas físicas y neurológicas, como ha explicado este pasado miércoles 25 de marzo la consejera de Salud, Olga Pané.

Los dos progenitores, una enfermera de 43 años que se sometió a un tratamiento de reproducción asistida, y el padre, de 42, permanecen en prisión por orden del juez que investiga el maltrato, considerado "muy extraño" en el caso de un bebé tan deseado.