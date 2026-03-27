La Guardia Civil detiene en Ibiza a dos hombres por un intento de asesinato por encargo tras un apuñalamiento con once cuchilladas

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Sant Antoni de Portmany (Ibiza) por supuestamente intentar matar a otro a cambio de 2.000 euros.

También ha sido arrestado el supuesto instigador de los hechos, compañero de piso de la víctima y presunto responsable del pago, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Ataque con arma blanca

Los hechos ocurrieron sobre las 04.00 horas de la madrugada del pasado viernes, cuando el agresor accedió a un domicilio de la calle Retiro y asestó once puñaladas en el tórax a uno de los cuatro inquilinos.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sant Antoni acudieron al lugar y atendieron a la víctima, que fue trasladada a un centro sanitario.

Poco después, los policías localizaron en las inmediaciones a un individuo que llevaba un cuchillo en el bolsillo y, ante las sospechas, lo retuvieron hasta la llegada de los agentes.

Investigación y papel del compañero de piso

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Eivissa asumió la investigación y descubrió que uno de los residentes había facilitado el acceso al agresor.

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Este se dirigió directamente a la habitación donde dormía la víctima y la atacó, mientras el otro sospechoso observaba la agresión sin intervenir.

Las pesquisas revelaron que la víctima y su compañero de piso habían tenido conflictos previos. El segundo había amenazado en varias ocasiones con pagar 2.000 euros para que lo mataran.

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El agresor confirmó que había recibido esa oferta económica para cometer el ataque. El presunto sicario, un joven de 26 años, ha sido detenido como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa. El otro implicado, de 48 años, ha sido arrestado como inductor del mismo delito.