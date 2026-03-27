La Guardia Civil encontró una plantación de marihuana en el cortijo de Rioja donde ocurrió el tiroteo

Tiroteo mortal en Almería: buscan al cuñado de la víctima, que mató a la mujer y disparó a su hermano por la espalda

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La Guardia Civil sigue buscando a los dos asesinos de una mujer en la localidad almeriense de Rioja, que además dispararon a la cabeza del marido de la víctima. Los investigadores, 72 horas después del crimen han pedido públicamente la colaboración ciudadana para localizar y detener a Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, principales sospechosos.

Ambos emparentados con las víctimas, se encuentran en paradero desconocido . Los investigadores creen que son los presuntos autores del homicidio de la mujer y de dejar gravemente herido de un disparo a su marido, según ha publicado El Diario de Almería.

Los agentes de la Comandancia de Almería han identificado a los fugitivos, como el hermano y la cuñada del hombre herido, que sobrevivió a los disparos en el cortijo, donde ocurrió el tiroteo este martes. Según las primeras averiguaciones, los dos hermanos, agresor y herido, mantenían rencillas familiares y habría sido durante una pelea en que la fallecida trató de mediar y fue alcanzada por un disparo .

En el cortijo de uno de los hermanos, donde ha ocurrido el tiroteo, los agentes han localizado una plantación de marihuana, con unas 1.400 plantas. Los técnicos intervinieron para cortar los enganches ilegales a la red eléctrica con los mantenía la iluminación adecuada para este cultivo.

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Operativo para encontrar a Javier Nieto Santiago y a su pareja, sospechosa de ser cómplice

La mujer asesinada es madre de cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, cuya protección asumirá la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Andalucía.

La Guardia Civil mantiene activo, desde este martes, un gran operativo en el Bajo Andarax para localizar a los sospechosos de la muerte de la mujer , según fuentes de la Comandancia, que han confirmado la búsqueda para poder dar con Javier Nieto Santiago, principal sospechoso de apretar el gatillo y de su pareja, Rocío Rodríguez Gómez, que presuntamente estaría involucrada.