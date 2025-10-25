Iván Sevilla 25 OCT 2025 - 16:38h.

Piden ayuda para localizar a Fernando, desaparecido el 23 de octubre en la ciudad alemana de Röttenbach

Natural de Doña Mencía, Córdoba, el hombre es de complexión física delgada y tiene la cabeza rapada

AlemaniaFernando C.G., un cordobés de 37 años, se encuentra desde hace dos días desaparecido en Röttenbach (Alemania), según la alerta que ha lanzado la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIAPD).

Se le está buscando desde el 23 de octubre, cuando fue visto por última vez, tal y como ha detallado la Asociación SOS Desaparecidos. Pide ayuda ciudadana para localizarle cuanto antes, igual que ya solicitó para el caso de Rafael en Málaga.

Sobre el varón treintañero, varios medios locales han especificado que es natural del municipio de Doña Mencía. Por redes sociales se está difundiendo el cartel con su cara y algunos datos que pueden facilitar su identificación.

Tiene la cabeza rapada, los ojos saltones y su complexión física es delgada. Además, mide entre 1,65 y 1,70 metros de altura. Si alguien lo ha visto o lo ve, debe ponerlo de inmediato en conocimiento de las autoridades españolas o alemanas.

En el teléfono 868286726 de SOS Desaparecidos es posible también informar sobre cualquier pista o información. Puede ser de utilidad para saber dónde está y si se encuentra en buen estado, ya que sus familiares están preocupados por su paradero desconocido.