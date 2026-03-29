Iván Sevilla 29 MAR 2026 - 19:54h.

Los efectivos de bomberos, Guardia Civil y sanitarios del 061 se movilizaron a las tres de la madrugada

Se desconocen, por el momento, las causas del fallecimiento que ha dejado "consternado" a Alájar

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HuelvaEl cadáver de una persona que sufrió un accidente, aunque no han especificado si conducía un vehículo o no, fue recuperado de madrugada en un entorno rural del municipio de Alájar (Huelva).

Así lo han comunicado este 29 de marzo desde el Sindicato Andaluz de Bomberos de la provincia onubense, tras participar varios efectivos en el rescate del cuerpo sin vida a las tres horas, en plena oscuridad.

En sus redes sociales han calificado de "trágico" el suceso por el que desplegaron un operativo conjunto con agentes de Guardia Civil de Tráfico y sanitarios del 061. Acudieron dos bomberos y el cabo del turno de guardia de Jabugo.

Se desconocen las causas del siniestro, que ha dejado "consternado" a Alájar

Dos camiones de intervención y rescate permitieron extraer el cadáver del entorno montañoso donde fue localizado, en la Peña de Arias Montano. Pertenece al municipio de Alájar.

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Precisamente el ayuntamiento del citado pueblo ha expresado que los vecinos se han "despertado totalmente consternados" por la muerte de la persona, de la que no han trascendido más datos.

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Tampoco se saben las causas del siniestro que tuvo, mientras se están investigando. "Lamentamos profundamente el fallecimiento y trasladamos todo nuestro cariño, ánimo y fuerza a su familia", ha apuntado el consistorio.