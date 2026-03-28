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Sucesos
Accidente de tráfico

Muere un hombre de 33 años al chocar su vehículo contra una rotonda en Estepona, Málaga

Guardia Civil accidente
Dispositivo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. Guardia Civil
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MálagaUn hombre ha muerto en la madrugada de este sábado tras chocar el vehículo en el que viajaba con una rotonda en la localidad malagueña de Estepona.

Poco antes de la una de la madrugada, una persona alertó a los servicios de emergencias de la colisión de un turismo contra una rotonda, de la A-7, ubicada en los accesos al municipio.

Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil y Mantenimiento de Carreteras.

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A su llegada, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de un varón de 33 años en el accidente.

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