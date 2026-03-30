También está acusado de haber dejado gravemente herido a su hermano y se investiga igualmente a su mujer y su hijo por lo sucedido

Los presuntos asesinos de una mujer en Rioja, Almería, se entregan voluntariamente

Compartir







AlmeríaJavier S.N., el presunto autor del tiroteo que acabó con la vida de una mujer identificada como su cuñada y que dejó a su hermano y marido de ésta herido grave en Rioja, Almería, ha sido enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza.

Acordada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería, en funciones de guardia, como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la medida ha sido decretada tras su puesta a disposición judicial como presunto autor del homicidio de la mujer; unos hechos sobre los cuales él se ha negado a declarar. No obstante, la autoridad judicial ha visto indicios suficientes para su ingreso en prisión mientras prosigue la investigación para el esclarecimiento de los hechos, por los que también se investiga a la mujer y el hijo del acusado, que también fueron detenidos.

El crimen de Rioja, Almería: un tiroteo mortal en el ámbito familiar

Todo sucedió el pasado martes 24 de marzo, día en el que tuvo lugar el tiroteo en un cortijo de la localidad almeriense de Rioja por circunstancias que se investigan, pero que a priori apuntarían a un posible conflicto familiar previo como una de las principales hipótesis sobre el detonante de lo ocurrido.

Al parecer, según informa el medio Diario de Almería citando a las diligencias abiertas por las autoridades, se analizan si unas disputas entre los hermanos podrían haber desencadenado el fatal tiroteo, con el que el acusado presuntamente arrebató la vida a su cuñada. De hecho, su hermano quedó también gravemente herido tras ser igualmente disparado.

Tras conocerse los hechos, las autoridades iniciaron entonces un dispositivo de búsqueda para dar con los sospechosos, que tras varios días fugados y después de propagarse sus retratos e identidades también a través de los medios de comunicación y las redes sociales acabaron por entregarse en un cuartel de la Guardia Civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los otros dos implicados, la mujer y el hijo del acusado, han quedado en libertad provisional tras ser detenidos, con obligación de acudir periódicamente a la sede judicial. Tras el arresto, declararon a preguntas de su abogada negando su implicación en el tiroteo, señalando que actuaron solo tratando de separar a los implicados.

En el marco de las diligencias practicadas por estos hechos, por otra parte, los agentes detectaron una significativa cantidad de droga en sus viviendas, lo que ahonda en las distintas hipótesis sobre lo ocurrido y el origen del ataque y la posible disputa familiar.