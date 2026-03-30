Investigado en Valencia por amenazar y extorsionar a un hombre tras usar una web de contactos

La víctima llegó a pagar más de 500 euros tras recibir amenazas después de consultar una web de contactos

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La Guardia Civil investiga a un vecino de Algemesí, en Valencia como supuesto autor de un delito de extorsión a un hombre de la localidad pontevedresa de Sanxenxo, que había consultado una web de contactos en Internet.

Según ha informado la Benemérita, la denuncia fue presentada a finales del año pasado, cuando la víctima explicó que había accedido a una página de contactos, sin llegar a contratar ningún servicio.

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A pesar de ello, comenzó a recibir mensajes intimidatorios y condicionales con ánimo de lucro, en los que se le amenazaba con causarle un grave perjuicio personal y patrimonial. Ante esta situación, el afectado llegó a abonar más de 500 euros para evitar dichas consecuencias.

Identificado tras el análisis de las comunicaciones y los pagos

Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar al presunto autor de los hechos. Resultó clave el análisis de los medios de comunicación utilizados y el seguimiento del método de pago, lo que facilitó su localización en Algemesí.

Una vez identificado, se procedió a su investigación como presunto autor de un delito de extorsión, instruyéndose las correspondientes diligencias.

El caso ha sido remitido al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de guardia de Cambados, donde el investigado deberá comparecer cuando sea requerido por la autoridad judicial.