En catamarán por los cañones del Sil y el Miño descubriendo los tesoros de la Ribeira Sacra

Patricia Martínez 29 MAR 2026 - 12:00h.

Las rutas en catamarán estarán disponibles hasta el puente de diciembre

La Ribeira Sacra, Galicia, elegida el mejor destino rural de 2025

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Monforte de LemosEl silencio, la naturaleza que arropa al río a ambos lados de su cauce, y las diferentes tonalidades de verdes se mezclan en la ruta a bordo de los catamaranes que han empezado a ofrecer en esta nueva temporada sus recorridos por los Cañones del Sil y el Miño. Las montañas, de entre 300 y 700 metros de altitud, protegen al río que se dibuja sinuoso a su paso.

Un viaje entre las laderas de las montañas que permite disfrutar de un paisaje único, pintado entre castaños, robles y rocas, y que es sin duda uno de los tesoros de la Ribeira Sacra. Desfiladeros, monasterios, o los tradicionales viñedos de la zona, montados en socalcos o bancales, son algunos de los tesoros que se descubren a bordo de las diferentes rutas que recorren los ríos Miño y Sil.

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En el pasado año 2025, casi 60.000 personas pudieron disfrutar de esta experiencia, que cada año es más internacional. El año pasado, el 30% de los pasajeros eran extranjeros. Las rutas son una apuesta por el turismo de calidad, tranquilo, que valora una experiencia casi personalizada donde no hay prisas y donde mandan los sentidos. Una experiencia donde se pone en valor el territorio, cuidando el entorno.

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Estas rutas además suponen un "importante revulsivo económico para la zona y todo el conjunto de la provincia, puesto que los viajes generan un efecto multiplicador en términos de pernoctaciones y consumo, contribuyendo a la dinamización de los sectores hostelero, turístico y comercial de la comarca” como recuerda la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López. “Cada visitante que se aporta a este territorio se convierte en un embajador de nuestro patrimonio", añade.

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Las rutas por el Miño y el Sil funcionarán hasta el puente de diciembre

Para esta Semana Santa hay ya más de 1.000 reservas cerradas. Y cerca de 14.000 para el resto de la temporada, que se alargará hasta el puente de diciembre.

En esta nueva temporada 2026 se mantienen los dos recorridos: la Ruta Fluvial por el Cañón del Sil, y la Ruta Fluvial del Cabo do Mundo, que parte de Belesar Pueblo, en O Saviñao, y discurre por el río Miño. Las personas interesadas en disfrutar de los recorridos pueden adquirir sus billetes en reservas.rutasembalses.es y consultar todos los horarios y precios de las diferentes rutas disponibles.

La primera de ellas atraviesa el corazón de la Ribera Sacra por el Cañón del Sil, partiendo desde el embarcadero de la Diputación de Lugo-Ponte do Sil, ubicado en Monforte de Lemos y llega hasta el entorno del Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. En ella se puede disfrutar de un recorrido panorámico imprescindible, que permite conocer lo más esencial de la Ribera Sacra y de su viticultura heroica, así como contemplar el espectacular desfiladero que forma el Cañón del Sil en su tramo de mayor verticalidad.

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En las proximidades de esta ruta se pueden visitar además bodegas de la DO Ribeira Sacra, impresionantes miradores, iglesias románicas, la ciudad de Monforte de Lemos o disfrutar de la tradicional cerámica de Gundivós, experiencias que pueden completar un viaje inolvidable para empaparse de todo lo que puede ofrecer la Ribeira Sacra.

En esta ruta se realizan dos travesías con una capacidad total de 159 plazas, distribuidas en 107 plazas en el catamarán Mencía y 53 en la embarcación Canón del Sil. Por su parte, la ruta fluvial Cabo del Mundo cuenta con una capacidad total de 63 viajeros en el catamarán Pelegrín.

Esta ruta en catamarán recorre el río Miño desde el pueblo de Belesar, y navega sobre algunas de las aldeas sumergidas tras la construcción del embalse de Os Peares, bordeando el impresionante meandro que forma el "Cabo do Mundo", uno de los lugares más emblemáticos de la Ribera Sacra. En la ruta, se pueden observar en ambos márgenes del río frondosas masas de bosques, junto con el característico paisaje de vides cultivadas en “socalcos”, en una distribución de terrazas que bajan por las laderas, y entre los que se asoman algunas iglesias, pequeños pueblos de gran belleza y lugares destacados como la Praia da Cova.

En las proximidades de esta ruta, merece la pena aprovechar para una visita a las bodegas de la zona, buscar una ruta de senderismo, acercarse hasta la villa de Chantada o conocer los secretos mejor guardados del románico rural a través de las singulares capillas de la comarca.

Rutas y horarios

Los viajes por la ruta del Cañón del Sil comenzaron el pasado 19 de marzo, con salidas también los fines de semana del 21 y 22 y del 28 y 29, en horario de mañana y tarde. Durante la Semana Santa, el servicio se realiza todos los días, del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril. Durante esas fechas, el catamarán Mencía opera con salidas entre las 11:30 y las 16:30 horas, mientras que el Cañón del Sil realizará recorridos entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Durante el resto del mes de abril, los catamaranes navegarán de miércoles a domingo por la ruta del Cañón del Sil, mientras que la ruta del Cabo del Mundo contará con salidas los fines de semana.

En el mes de mayo, la ruta del Cañón del Sil estará disponible de miércoles a viernes, con salidas a las 11:30 y a las 16:30 horas en el Mencía, y los fines de semana se ampliarán los horarios. Con motivo del puente del 1 de mayo, las salidas se realizarán a las 11:30 y a las 17:00 horas en el Mencía y a las 11:00 y a las 16:30 horas en el Cañón del Sil.

De junio a septiembre, los barcos darán servicio todos los días de la semana

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, considerados de temporada alta, habrá servicio diario de lunes a domingo, tanto en horario de mañana como de tarde, con diferentes franjas horarias en ambas embarcaciones. A partir del 1 de octubre, las rutas pasarán a funcionar de miércoles a domingo. En el puente de octubre, el día 12 navegarán ambas embarcaciones, mientras que el día 13 operará únicamente el Mencía en su horario habitual. En noviembre, el servicio se limitará a los fines de semana, con salidas del Mencía, y en diciembre funcionará del día 1 al 8, fecha en la que finalizará la temporada.

En lo que respecta a la Ruta Fluvial del Cabo del Mundo, en junio se habilitarán viajes los fines de semana con tres frecuencias horarias. Durante los meses de julio, agosto y hasta la primera quincena de septiembre, el servicio funcionará todos los días de la semana. En la segunda quincena de septiembre, habrá dos frecuencias, a las 11:00 y a las 16:30 horas. En octubre, las salidas estarán disponibles los fines de semana y el día 12, con horarios a las 11:30 y a las 16:30 horas. En noviembre, los viajes se realizarán también los fines de semana, mientras que en diciembre el servicio estará operativo del 1 al 8, en las mismas franjas horarias.