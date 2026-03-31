Los tres cachorros han sido trasladados a la protectora Huella de vida

Encuentran a cuatro crías de gato muertas en el interior de una maleta en Sanxenxo: la Policía lo investiga como maltrato animal

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AlbaceteLa Guardia Civil ha detenido a dos personas por abandonar a tres cachorros en un contenedor en Villarrobledo, Albacete. Las autoridades han publicado el vídeo en redes sociales para concienciar del abandono de los animales. "Cuidar a un animal es una responsabilidad. El maltrato y el abandono animal tiene consecuencias", han explicado los agentes.

Los agentes han agradecido la colaboración ciudadana tras avisar del hallazgo, ya que así han podido localizar y arrestar a los implicados en el abandono de los animales. Los tres cachorros han sido trasladados a la protectora Huella de vida, que se ha hecho cargo de estos pequeños animales.

Las sanciones a las que se enfrentan

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, las personas que maltraten, abandonen o dejen a sus animales solos durante un tiempo prolongado se enfrentan a diferentes tipos de sanciones. Las infracciones leven pueden implicar sanciones que van desde los 500 hasta los 10.000 euros. En los casos más graves, vinculados a abandono o maltrato, hasta los 200.000 euros.

El Ministerio de Derechos Sociales afirmó que el objetivo es "garantizar que todos los animales de compañía reciban una atención continua que evite situaciones de sufrimiento y aislamiento".