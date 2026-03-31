La Policía Nacional ha detenido a un individuo que portaba un cuchillo en El Puerto de Santa María y que intentó apuñalar a un agente

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La Policía Nacional ha detenido a un individuo que portaba un cuchillo de grandes dimensiones en plena vía pública en El Puerto de Santa María y que trató de apuñalar a un agente con el arma.

Los hechos tuvieron lugar cuando una pareja de peatones alertó a los agentes de la presencia de un hombre que portaba un cuchillo en la acera opuesta, a la altura de un conocido establecimiento de comida rápida en la avenida de Europa y en dirección al centro urbano, ha detallado la Policía en una nota.

Desde el interior del vehículo policial, los funcionarios localizaron al individuo gracias a la descripción facilitada. El hombre se encontraba rebuscando en unos contenedores de basura próximos y reaccionó de forma violenta al aproximarse los agentes por ambos lados, empuñando un cuchillo y tratando de agredir a uno de ellos.

La rápida intervención del otro policía permitió desarmarlo, y junto a su compañero, reducirlo e inmovilizarlo sin que se produjeran heridos. El detenido fue informado de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten y fue trasladado a dependencias policiales.

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Su compañero consiguió desarmarle

El detenido, aunque intentó atacar a uno de los policías, no consiguió hacerle nada gracias a la rápida intervención de otro de sus compañeros que pudo desarmarle y acabó siendo reducido por los dos agentes. El detenido no ha sido puesto en libertad por el momento, en el momento de su detención fue trasladado a dependencias policiales donde permanece.

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Fue varias personas los que decidieron llamar a las autoridades tras ver a un hombre que portaba un cuchillo muy grande y que paseaba por la zona con una actitud muy violenta y agresiva, tanto, que cuando los agentes le preguntaron qué hacía con el cuchillo, se lanzó a atacar a uno de ellos.