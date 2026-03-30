Un hombre aparece muerto en una pista rural de Mondoñedo y apuntan a una posible caída

El hombre fue hallado sin vida en una pista rural de Mondoñedo y se investiga una posible caída

Muere ahogado un surfista en una playa de Oia, Pontevedra

Compartir







Un hombre ha sido hallado fallecido en la mañana de este lunes en el lugar de Lousada, perteneciente a la parroquia de Sasdónigas, en Mondoñedo, en Lugo, en un suceso cuyas circunstancias aún se están investigando.

Según ha informado el 112 Galicia, fue una alerta recibida en torno a las 9:20 horas la que movilizó a los servicios de emergencia, después de que se informase de la presencia de un varón tendido en el suelo en medio de una pista rural.

PUEDE INTERESARTE Piden ayuda para Geli, una superviviente de violencia de género con enfermedades crónicas que reside en una casa insalubre en Vigo

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Médicas 061, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Mondoñedo. A su llegada, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, sin posibilidad de reanimación.

Se investiga una posible caída como causa del fallecimiento

Tras una primera evaluación en el lugar de los hechos, la Guardia Civil ha señalado que una de las hipótesis que se barajan es que el hombre pudiera haber sufrido una caída, golpeándose en la cabeza.

No obstante, por el momento no se ha confirmado la causa exacta de la muerte, a la espera de los resultados de la investigación y, previsiblemente, de la autopsia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El suceso ha generado expectación en la zona, una parroquia de carácter rural donde este tipo de incidentes no son habituales, mientras las autoridades continúan recabando información para esclarecer lo ocurrido.