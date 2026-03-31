La mujer fue arrastrada por un golpe de mar cuando extraía percebe

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, el servicio de Guardacostas y Urgencias Sanitarias

Compartir







A CoruñaUna mariscadora ha fallecido en la mañana de este martes debido a un golpe de mar cuando estaba faenando en Baroña, en el municipio de Porto do Son (A Coruña).

La central de Emergencias apunta que la mujer fue arrastrada por un golpe de mar cuando extraía percebe.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, el servicio de Guardacostas y Urgencias Sanitarias, según ha concretado el 112.

PUEDE INTERESARTE Localizan el kayak del joven desaparecido en el río Miño que volcó mientras viajaba con su primo cerca del embalse de Os Peares, Lugo

La campaña, afectada por los temporales

Hace dos semanas, los mariscadores de Noia recogieron 12 toneladas de bivalvos muertos en la ría, con una mortandad que estiman en el 90 % del berberecho y del 60 % para la almeja japónica, informaron fuentes de la cofradía de pescadores y de la asociación de mariscadores de a pie.

Se trata de la segunda vez que los mariscadores de esta ría -una de las más afectadas por la mortandad debida a las borrascas de este invierno- recogen las conchas de los bivalvos muertos aprovechando las mareas vivas para poder dejar en condiciones el sustrato.

Cerca de 90 personas, en su mayoría mujeres, recogieron durante aproximadamente tres horas con las manos las conchas para depositarlas en unos capachos que volcaban luego en el remolque de unos tractores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El patrón mayor señalaba que ahora dependen del desove de este año en abril o mayo y de que "tenga un crecimiento rápido", lo que depende de los vientos, del fitoplancton y otras condiciones, algo que "solo pasa de cinco en cinco años".

"La campaña que viene ya está afectada, si no crece rápido va a ser fatal", advertía, y estimaba unas pérdidas para el sector de entre 8 y 10 millones de euros ya que los bancos estaban "repletos de cría".