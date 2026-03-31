Ricina, el veneno invisible de Breaking Bad, usado para matar a una madre y su hija en Italia

En un principio se pensó que la muerte había sido consecuencia de una intoxicación alimentaria.

El anestesista investigado por la muerte de una niña atendida en una clínica dental de Alzira habría entregado a Sanidad un bote anestésico distinto al utilizado con la menor

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Eran los días posteriores a las fiestas navideñas de 2025. Sara y su madre Antonella empezaron a encontrarse mal. Su padre, Gianni, también. Lo que en principio se consideró una intoxicación alimentaria se fue agravando.

Entre el 24 y el 26 de diciembre, Antonella y su hija Sara acudieron varias veces a urgencias del Hospital Cardarelli de Campobasso, quejándose de una grave enfermedad. Tras ser dadas de alta inicialmente, fueron ingresadas en el hospital, pero fallecieron con pocas horas de diferencia. El padre logró salvarse. Lo que se vivió como una tragedia familiar ahora ya se sabe que fue un asesinato.

Las pruebas han revelado rastros de ricina, un veneno extremadamente potente, lo que abre la puerta a una investigación por doble homicidio premeditado contra personas desconocidas. Sara Di Vita tenía 15 años y era estudiante de secundaria , mientras que su madre, Antonella Di Ielsi, acababa de cumplir 50. Ahora se investiga quién pudo estar detrás de este asesinato, informa el Corriere.

La ricina es un 'veneno invisible" popularizada en la serie de televisión Breaking Bad. Se extrae de la capa interna de la semilla de ricino y es una toxina altamente letal para la que no existe antídoto, cura ni vacuna eficaces. Su uso con fines delictivos, terroristas o como arma biológica requiere un proceso de síntesis sumamente complejo y peligroso.

Una vez aislada, la ricina se denomina un "veneno invisible" porque no tiene color ni olor, no altera los sabores ni las consistencias, actúa lentamente y puede utilizarse en dosis muy bajas. Se ha calculado que una dosis equivalente a siete semillas puede matar a un niño. Incluso tan solo cinco a diez microgramos por kilogramo pueden ser letales.

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La ricina fue desarrollada como arma biológica por Estados Unidos, la Unión Soviética y diversas organizaciones terroristas. Se utilizó en el asesinato del disidente búlgaro Georgi Markov en Londres en 1978: durante la autopsia se encontró una bala con ricina en su pierna. A principios de la década de 2000, se enviaron cartas con rastros de ricina a políticos y funcionarios públicos en Estados Unidos.

Gianni Di Vita que se salvó, era una figura muy conocida en el pueblo: había sido alcalde de Pietracatella y ahora era contable. La familia Di Vita-Di Ielsi era considerada una de las más conocidas en el pequeño pueblo de Molise, de unos 1200 habitantes, en la provincia de Campobasso. Además de Sara, la pareja tenía una hija mayor, Alice, de 19 años , que no se encontraba en casa en el momento del incidente.