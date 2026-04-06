El disparo provocó lesiones leves en una pierna a un hombre como consecuencia de una esquirla del proyectil

El detenido carecía de licencia que ampare la tenencia legal

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RibadesellaLa Guardia Civil ha detenido este lunes a un vecino de Ribadesella por disparar desde la ventana de su casa a un hombre que estaba en las puertas de un pub. El afectado resultó herido en una pierna.

Según ha indicado el instituto armado en nota de prensa, los hechos ocurrieron a las 2.50 horas de este lunes, cuando tres hombres se encontraban en el exterior del citado establecimiento. El hombre detenido empezó a discutir con ellos desde la ventana y les amenazó con un arma de fuego. Tras apuntarles directamente, efectuó un disparo, provocándole lesiones leves en una pierna a uno de ellos como consecuencia de una esquirla del proyectil.

Carecía de licencia de armas

Al lugar se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Ribadesella. Tras consultar base de datos de armas, el detenido carecía de licencia que ampare la tenencia legal y el mismo fue detenido como supuesto autor de un delito de lesiones.

En la Inspección Técnico Ocular se halló un casquillo de bala y una esquirla. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llanes se encarga de la instrucción de las diligencias y posterior puesta a disposición judicial del detenido ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Cangas de Onís.