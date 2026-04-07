Detenido un médico en Gran Canaria acusado de agredir sexualmente a diez pacientes en su consulta

Confirman la prisión provisional para la condenada por asesinar a su bebé arrojándola a un contenedor en Mallorca

Compartir







La Policía Nacional ha detenido este martes en Las Palmas de Gran Canaria a un médico cuando salía de su domicilio por supuestamente agredir sexualmente a diez mujeres que atendía en su consulta de Telde, y que ya había sido arrestado por hechos similares en febrero, e incluso condenado en el pasado.

Fuentes del gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias han informado de que el detenido pasará este miércoles a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido el que ha ordenado su detención, según la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

PUEDE INTERESARTE Se masturba ante menores en un parque de Granada y muerde al policía que le fue a arrestar

Detenido tras nuevas denuncias de agresión sexual

Según fuentes cercanas al caso, el facultativo, de 37 años y perteneciente al Servicio Canario de la Salud, ha sido arrestado por estas nuevas agresiones sexuales y por delitos contra la intimidad.

Cuando fue detenido el pasado 3 de febrero por supuestamente agredir sexualmente a dos pacientes, se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de las víctimas, han indicado las mismas fuentes.

Registro en su domicilio e incautación de pruebas

Además de la detención del facultativo, la Policía ha practicado un registro de su domicilio en la capital grancanaria, donde se ha incautado de dispositivos electrónicos, han señalado las fuentes policiales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En febrero, las dos víctimas relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias.

La investigación entonces reveló que el detenido, presuntamente, se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer estos hechos.