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La agresión ha tenido lugar en Montefrío, llevada a cabo un hombre de 45 años y ha dejado tres heridos, dos de ellos continúan en estado grave

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El municipio de Montefrío (Granada) continúa en estado de shock tras el brutal ataque protagonizado por un hombre de 45 años que, armado con un hacha, agredió a varios vecinos de forma indiscriminada. El equipo de 'Vamos a ver' ha podido hablar con varios vecinos de la localidad, quienes han confesado que "se veía venir". El suceso, que dejó a tres personas heridas, dos de ellas en estado muy grave, ha desatado una ola de miedo e indignación entre los residentes del pueblo.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, algunos vecinos aseguran que lo ocurrido era cuestión de tiempo. “No es un hecho puntual”, advierte Eloy, residente del municipio, quien describe un clima de inseguridad que, según explica, se arrastra desde hace meses.

El agresor, que llevaba poco tiempo en el pueblo, salió a la calle sin un motivo aparente y comenzó a atacar a quienes se cruzaban en su camino. “Cogió su hacha por la mañana, salió de su casa y a la gente que iba andando por la calle, pues la atacaba”, relata el vecino, aún impactado por lo sucedido.

Entre las víctimas se encuentra Antonio, un hombre que logró defenderse con un bastón, aunque sufrió agresiones importantes, entre ellas la rotura de su clavícula y un corte en la mano. “Vino a matarme”, aseguró tras el ataque. Pese a que ya se recupera en su domicilio, presenta una clavícula rota y cortes en la mano.

Peor suerte tuvieron las otras dos víctimas, mujeres de 50 y 70 años, que permanecen ingresadas en un hospital de Granada tras recibir golpes en la cabeza. Según Eloy, "una parece ser que está un poquitín mejor, pero la otra está demasiado grave".

Los vecinos del municipio exigen más seguridad: "Queremos que se controle a los que delinquen"

La conmoción por lo ocurrido ha sacado a la superficie un malestar latente entre parte de la población. Horas después del ataque, decenas de vecinos salieron a la calle para exigir más seguridad.

Eloy insiste en que el problema no nace con este suceso. “Llevamos ya cuestión de un año con robos. A la gente mayor la intimidan. Las niñas no pueden ir solas por la calle”, afirma, señalando que la sensación de inseguridad se ha ido incrementando progresivamente.

Según explica, el municipio vive un flujo constante de inmigrantes que llegan para trabajar en campañas agrícolas. “Vienen, trabajan unos meses y se van. Pero hay otros que no tienen trabajo, okupan casas, roban… y no sabemos quién es quién”, añade. Aun así, el propio vecino introduce un matiz importante para evitar generalizaciones: “La mayoría es gente honrada, viene a ganarse la vida. Solo queremos que se controle a los que delinquen”.

El ataque con hacha ha sido un punto de inflexión para el municipio, ha marcado un antes y un después. “Esto ya es la gota que colma el vaso. Se veía venir”, concluye Eloy, reflejando el sentir de una parte de la población.