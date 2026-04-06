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Patricia Pardo reacciona a los presuntos amarres amorosos la exmujer de Ábalos: "Tenía que haber denunciado a la pitonisa"!

Patricia Pardo reacciona a los presuntos amarres amorosos la exmujer de Ábalos: "Tenía que haber denunciado a la pitonisa"
Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver'. telecinco.es
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La noticia del presunto amarre amoroso realizado por Carolina Perles a su exmarido, José Luis Ábalos, que ha publicado 'Okdiario' ha sorprendido a Patricia Pardo durante el directo de 'Vamos a ver'.

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"Carolina ya se lo ha desmentido a nuestros compañeros de 'El Programa de Ana Rosa' porque si no tendría que haber denunciado a la pitonisa por lo mal que le salió el amarre", ha reaccionado la presentadora en directo.

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Poco antes, 'El Programa de Ana Rosa' conseguía hablar en exclusiva con la protagonista de este presunto hechizo de magia negra, que lo ha negado todo.

Aunque durante la conversación reconocía a nuestro compañeros que es aficionada a este tipo de prácticas, asegura que solamente las utiliza para protegerse a sí misma y que nunca ha usado los amarres sentimentales.

Carolina Perles, sobre José Luis Ábalos: "Quiere desacreditar mi imagen y que el mundo me tome por desequilibrada"

Según la ex de Ábalos, lo único que pretenden con todo esto es desacreditar su amigan. También asegura que se están diciendo muchas mentiras y le pide a su exmarido que hable "de los viajecitos que se daba con sus amiguitas" y "de caso mascarillas".

"Ábalos quiere desacreditar mi imagen y que el mundo me tome por desequilibrada, es lo que más le va. O estás con él o contra él. De lo que deberían hablar es de los viajecitos con sus amigas y del caso mascarillas... Yo no formo parte de esa película. Se están diciendo muchas cosas absolutamente absurdas sobre mí, y sé que lo hacen para que no hable, pero a diferencia de otras, yo os atiendo cuando me llamáis", nos ha respondido amablemente.

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