Patricia Pardo critica la 'hipocresía' del rey emérito: "Las gilipolleces no me gustan"

La presentadora de 'Vamos a ver' ha dejado clara su opinión durante el directo

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La visita de Juan Carlos I a Sevilla ha sido muy polémica. Mientras aseguraba no haber tenido tiempo para disfrutar de la ciudad, el Emérito acudió junto a la infanta Elena a una cena en casa del periodista Carlos Herrera, donde compartió mesa con Juan Manuel Moreno Bonilla, José Luis Sanz y el empresario José María Garzón entre otros.

Sin embargo, la polémica no tardó en crecer. Así lo han comentado en 'Vamos A Ver', especialmente por el anuncio de un premio literario en París vinculado a sus memorias, 'Reconciliación', cuestionado por otros finalistas.

Patricia Pardo, en contra la "hipocresía" de Juan Carlos I

En este contexto, la reacción de Patricia Pardo ha destacado durante debate. Visiblemente incómoda con el enfoque general, la presentadora ha lanzado una crítica directa y sin matices: "A mí es que la hipocresía… a mí las gilipolleces no me gustan en general", marcando distancia con cualquier intento de suavizar la situación del emérito.

Pardo fue más allá al cuestionar lo que considera un relato victimista en torno a su figura: criticó la idea de que no pueda regresar libremente a España, subrayando que las condiciones legales, como el número de días de residencia, dependen de sus propias decisiones. Su intervención ha transmitido el malestar de una parte de la opinión pública.