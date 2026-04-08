Alerta en Murcia: buscan a Marcela, una niña de dos años desaparecida tras ser sustraída por su madre

Agencia EFE Gonzalo Barquilla 08 ABR 2026 - 13:35h.

Marcela, una niña de dos años, desapareció el pasado 29 de marzo en Murcia: su rastro se habría perdido tras ser sustraída por su madre

Localizan en Italia a Gina, la niña de cinco años de El Prat que el padre no devolvió a su madre

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El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha activado una alerta por la desaparición en Murcia de Marcela M. N, una niña de dos años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 29 de marzo. La pista de la pequeña se habría esfumado en el entorno de la localidad de Churra. La Policía Nacional ha asumido la investigación de los hechos.

Por el momento, los agentes no han facilitado más detalles sobre las circunstancias de la desaparición. Una de las principales hipótesis con la que se trabaja es que se trata de una sustracción parental por parte de uno de los progenitores, presuntamente de su madre.

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Junto al CNDES, SOS Desaparecidos mantiene activa una alerta de búsqueda. Según la información difundida, la niña tiene ojos marrones, complexión delgada y mide aproximadamente 80 centímetros de altura. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para recabar cualquier pista que pueda ayudar a su localización.

La familia de Marcela se mantiene alejada del foco mientras las autoridades trabajan en el caso

Medios locales señalan que la Policía investiga la presunta sustracción parental de la menor después de que el padre denunciara en comisaría que la madre no la devolvió en el horario establecido este pasado lunes. La niña debía haber regresado con su padre tras una visita, pero, al no producirse la entrega ni poder contactar con la madre, se activó la denuncia por desaparición. Según ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco', el progenitor quiere mantener su privacidad para que los investigadores trabajen con la mayor comodidad y celeridad posible.

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El caso ha sido catalogado como urgente por SOS Desaparecidos. Las fuerzas de seguridad reiteran la petición de colaboración ciudadana y recuerdan que cualquier información puede comunicarse a la Policía o a través de los canales oficiales de SOS Desaparecidos. La búsqueda continúa activa y el entorno familiar ha mostrado su preocupación ante la situación.