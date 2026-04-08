Lesly ratifica ante el juez su denuncia contra dos trabajadoras del musical Malinche, Cristina Duato y Susana Jové

Nacho Cano presenta una querella por prevaricación contra la jueza que le investigó

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Lesly Guadalupe Ochoa, la becaria que denunció al cantante Nacho Cano en un caso que terminó sobreseído, ha ratificado ante el juez su denuncia contra dos trabajadoras del musical Malinche, Cristina Duato y Susana Jové, a quienes acusa de retenerla durante dos horas en un hostal en contra de su voluntad en diciembre de 2023.

La Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa contra Nacho Cano por presuntos delitos contra los trabajadores y los extranjeros en el musical Malinche, pero la jueza que investigó al músico incoó una pieza para investigar una supuesta detención ilegal sufrida por la joven y ocurrida el 18 de diciembre de 2023.

Ochoa, que está investigada en otro juzgado por un presunto delito de amenazas, ha ratificado este miércoles en su declaración como testigo la denuncia que presentó, después de que en junio del año pasado la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid acordase incoar diligencias previas contra Cristina Duato, Susana Jové y un hombre que no identificaba, tras vídeos aportados al procedimiento.

En declaraciones a la salida del juzgado, Ochoa, acompañada por su letrada, Eva Sánchez Olmedo, ha dicho que fue retenida en un hostal durante un mínimo dos horas y ha reclamado que se haga justicia por el "daño" que a su juicio ha sembrado con "alevosía y ventaja" Nacho Cano.

"Nunca pensé que un día yo sería la historia que necesitaba ser contada, pero he denunciado porque entendí algo muy simple: que el arte sin dignidad no es arte, es solo un espectáculo vacío", ha recalcado la exbecaria del musical Malinche, a quien Nacho Cano ha denunciado a su vez por amenazas.

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No es la primera vez que Ochoa declara ante la Justicia que fue retenida en contra de su voluntad varias horas en un hostal, puesto que lo hizo ya ante la jueza el 14 de noviembre de 2024 durante la instrucción de la causa que resultó archivada.

En los vídeos que aportó, la magistrada entonces titular del juzgado, ya jubilada, apreció "características que hacen presumir la posible existencia de indicios de comisión de un delito de detención ilegal" y detalló imágenes en la que la becaria le dice a Cristina Duato "que por favor no la dejasen encerrada" u otras donde se escucha al responsable del un local encerrarla con llave y decirle que no le deja salir "a no ser que reciba ordenes de Susana", entre otras.

Con la toma de declaración de la denunciante el nuevo juez que está al frente de este juzgado, Antonio Viejo, avanza en el esclarecimiento de esta causa.

Al mismo tiempo, en otro juzgado, el número 22, se sigue una causa en la que Ochoa está investigada por presuntas amenazas a los responsables del musical Malinche, a través de unos mensajes, cuando le retiraron la beca que tenía.