La subida de los tipos fijos en varios bancos ha acelerado la búsqueda de ofertas antes de que los precios vuelvan a repuntar

Un experto avisa sobre la situación de las hipotecas en abril tras la subida del euríbor: "No sería descartable verlo sostenido"

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El mercado hipotecario arranca abril de 2026 con movimientos significativos en los tipos de interés y con una clara tendencia motivada en parte por la tensión geopolítica en Oriente Medio. Por eso, la subida de los tipos fijos en varios bancos ha acelerado la búsqueda de ofertas antes de que los precios vuelvan a repuntar. En este escenario, los consumidores se enfrentan a un abanico de opciones que combinan estabilidad, riesgo y condiciones de vinculación muy diferentes.

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Como siempre, la elección entre fijo, mixto o variable dependerá de la tolerancia al riesgo del cliente, su capacidad de vinculación y su visión sobre la evolución del euríbor. En un contexto de incertidumbre, comparar condiciones y analizar el coste total del préstamo sigue siendo clave para tomar la mejor decisión.

Las condiciones varían de forma notable según el nivel de vinculación, pero la tendencia general es clara: los bancos premian la domiciliación de nómina y la contratación de seguros, mientras que las ofertas sin condiciones mantienen tipos más altos y cuotas sensiblemente superiores.

Los tipos hipotecarios, en ascenso

Según el análisis de HelpMyCash, Ibercaja, Banca March, Pibank, Kutxabank y Banco Sabadell concentran las ofertas más competitivas del mes en las modalidades fija, mixta y variable.

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La tensión geopolítica en Oriente Medio ha provocado que varios bancos encarezcan sus hipotecas fijas, lo que ha acelerado la búsqueda de condiciones ventajosas antes de que los tipos vuelvan a subir. En este escenario, los consumidores deben valorar qué modalidad se adapta mejor a su perfil: estabilidad total, equilibrio entre riesgo y cuota inicial o apuesta por la evolución del euríbor.

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Hipotecas fijas: estabilidad a largo plazo

Las hipotecas a tipo fijo siguen siendo la opción preferida para quienes buscan cuotas constantes durante toda la vida del préstamo. En abril de 2026, las mejores ofertas de la banca son las siguientes:

Ibercaja: Hipoteca Vamos Fija (desde 2,30 % TIN). Esta hipoteca se sitúa entre las opciones más competitivas con un interés desde el 2,30 % TIN y una TAE del 3,25 %. Para acceder a estas condiciones se exige domiciliar la nómina y recibos, contratar seguros de hogar y vida, usar una tarjeta de crédito y realizar aportaciones a un plan sistemático. No tiene comisión de apertura, aunque sí aplica compensación por amortización anticipada: 2 % durante los primeros diez años y 1,50 % después.

(desde 2,30 % TIN). Esta hipoteca se sitúa entre las opciones más competitivas con un interés desde el 2,30 % TIN y una TAE del 3,25 %. Para acceder a estas condiciones se exige domiciliar la nómina y recibos, contratar seguros de hogar y vida, usar una tarjeta de crédito y realizar aportaciones a un plan sistemático. No tiene comisión de apertura, aunque sí aplica compensación por amortización anticipada: 2 % durante los primeros diez años y 1,50 % después. Banca March: Hipoteca Fija Avantio (desde 2,65 % TIN). Este entidad ofrece un interés desde el 2,65 % TIN y una TAE del 3,01 % a 30 años. Requiere domiciliar la nómina y contratar seguros de hogar y vida. No cobra comisión de apertura, pero sí por amortización anticipada: 2 % en la primera década y 1,50 % posteriormente.

Hipotecas mixtas: cuotas bajas al inicio y variable después

Las hipotecas mixtas combinan un tramo inicial a tipo fijo —con cuotas reducidas— y un periodo posterior variable. En abril de 2026, las mejores ofertas bancarias son:

Pibank: Hipoteca Mixta (1,60 % TIN los primeros 4 años). Pibank destaca por su sencillez: ofrece un 1,60 % TIN durante los primeros cuatro años y un interés posterior de euríbor +0,65 %, con una TAE del 2,76 %. No exige contratar productos adicionales y no aplica comisiones de apertura ni de amortización anticipada.

(1,60 % TIN los primeros 4 años). Pibank destaca por su sencillez: ofrece un 1,60 % TIN durante los primeros cuatro años y un interés posterior de euríbor +0,65 %, con una TAE del 2,76 %. No exige contratar productos adicionales y no aplica comisiones de apertura ni de amortización anticipada. Ibercaja: Hipoteca Vamos Mixta 5 (desde 1,80 % TIN). Ibercaja propone un interés desde el 1,80 % TIN durante cinco años y euríbor +0,60 % después (3,36 % TAE). Requiere domiciliar nómina y tres recibos, usar una tarjeta de crédito y contratar seguros de vida y hogar, además de un plan de aportación sistemática. No tiene comisión de apertura, pero sí una compensación del 2 % por amortización anticipada durante el tramo fijo.

Hipotecas variables: para quienes confían en la caída del euríbor

Las hipotecas variables siguen siendo la opción más arriesgada, pero también la que ofrece diferenciales más bajos. En abril de 2026, las entidades con mejores condiciones son: