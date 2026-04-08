Finalmente le confirmaron que tenía un melanoma en estadio tres, la forma más peligrosa de cáncer de piel, ya que tiene mayor probabilidad de propagarse

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Una madre de dos hijos ha muerto de cáncer en Plymouth, Inglaterra, después de que los médicos le hubieran asegurado que “no tenía nada de qué preocuparse” por el lunar que presentaba. En verano de 2022, Josie Thompson, de 37 años, se enteró por su esposo Laith de que un lunar en su espalda había cambiado de forma y color. Acudió a un médico y posteriormente fue derivada a un dermatólogo para que se lo extirpara. Le aseguraron que todo estaría bien en el futuro.

Sin embargo, al poco de su visita al médico, el lunar de Josie comenzó a crecer de nuevo a través del tejido cicatricial. Tal y como recoge ‘The Mirror’, ella solicitó pruebas adicionales, pero se las negaron y le dijeron que el lunar no era cancerígeno.

Simplemente se sometió a una segunda extirpación del lunar con una escisión más amplia. En marzo de 2023, el lunar de Josie había vuelto a crecer por tercera vez. Finalmente la derivaron para una tomografía computarizada y una biopsia. Los resultados tardaron ocho meses en llegar.

"Fue un shock tremendo"

Le confirmaron que tenía un melanoma en estadio 3. El cáncer de piel es el crecimiento anormal de células cutáneas que generalmente se desarrolla en la piel expuesta a la luz solar, específicamente a los rayos UV del sol, según la Clínica Mayo. El melanoma es la forma más peligrosa de cáncer de piel, ya que tiene mayor probabilidad de propagarse.

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La hermana de Josie, Jade Thompson, mostró su enfado porque el melanoma de su hermana no fue detectado durante sus primeras citas médicas. “Le dijeron que el lunar no era nada grave”, declaró a la revista. “Fue un shock tremendo enterarme, después de ocho largos meses, de que tenía un melanoma en estadio tres y que se había extendido a su sistema linfático”.

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En marzo de 2025 la derivaron a un especialista para comenzar la inmunoterapia. Sin embargo, durante su segundo ciclo, su estado empeoró y desarrolló una miastenia gravis, un trastorno autoinmune crónico.

"Empezó a notar cambios neurológicos: le costaba respirar, se le caían los párpados y sus movimientos empezaron a cambiar", recordó Jade. "Era tan grave que acabó en la UCI porque sus pulmones simplemente no funcionaban". Finalmente, Josie ingresó en un centro de cuidados paliativos y pasó sus últimos meses rodeada de su familia. Falleció el 28 de marzo de 2026.