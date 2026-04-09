El detenido utilizaba las aplicaciones de citas para localizar a personas vulnerables con el objetivo de robarles

La víctima, cuando se percató del robo, forcejeó con el detenido pero cayó al suelo y se golpeó la cabeza

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un hombre acusado de la muerte violenta de un turista de 84 años con el que había contactado a través de una aplicación de citas en Maspalomas, al sur de Gran Canaria, para robarle.

Los hechos ocurrieron el mes pasado, cuando la víctima, que pasaba unos días de vacaciones en la isla, contactó a través de una aplicación de citas con un hombre que se ofrecía a mantener un encuentro íntimo. Lo que el turista desconocía era que, según la investigación policial, el individuo utilizaba estas plataformas como herramienta para localizar a personas vulnerables, preferentemente mayores y extranjeras, con el objetivo de robarles.

PUEDE INTERESARTE El juez envía a prisión a un hombre acusado de matar con arma blanca a otro en Barcelona en un posible robo

En el forcejeo, la víctima cayó al suelo y se golpeó la cabeza

Tras acordar la cita, el presunto agresor se desplazó hasta el apartamento donde se alojaba el turista. La velada transcurrió con aparente normalidad hasta que la víctima sorprendió al detenido intentando sustraerle objetos de valor. Al recriminarle la acción y tratar de impedir que abandonara el lugar con sus pertenencias, se produjo un forcejeo. Durante el altercado, el sospechoso empujó al hombre, que cayó al suelo y sufrió un golpe en la cabeza. El impacto resultó fatal, según informa el diario Información.

Localizado gracias al móvil de la víctima

Tras el supuesto crimen, huyó a Tenerife para ocultarse. Sin embargo, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional lo identificó y localizó al analizar el teléfono móvil de la víctima, lo que permitió reconstruir los últimos movimientos de ambos.

PUEDE INTERESARTE Violento robo a una familia de turistas en Barcelona a plena luz del día

A partir de ese punto, los investigadores comenzaron a indagar en la actividad digital del presunto autor. Las primeras evidencias apuntaban a que no se trataba de un hecho aislado. La Policía descubrió que el detenido utilizaba de forma habitual distintas redes sociales y apps de encuentros para contactar con turistas, a quienes supuestamente seducía con la promesa de mantener relaciones sexuales. Una vez en los alojamientos, aprovechaba la situación para robarles dinero, joyas u otros objetos de valor. En uno de los casos identificados, llegó a sustraer 20.000 euros a otro afectado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los investigadores descubrieron que la forma de actuar del detenido se repetía ya que seleccionaba a personas mayores, preferentemente extranjeras, consciente de que muchos regresarían a sus países sin denunciar por vergüenza, desconocimiento del idioma o falta de tiempo. Esta circunstancia, según fuentes policiales, le permitió actuar durante meses sin ser identificado.

Finalmente, tras varias semanas de seguimiento y análisis de movimientos, la Policía Nacional localizó al sospechoso en Tenerife, donde fue detenido sin oponer resistencia. Se le imputan delitos de homicidio y robo con violencia, además de otros hurtos que continúan bajo investigación.