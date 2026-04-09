Claudia Barraso 09 ABR 2026 - 16:38h.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 65 años por una presunta violación en un hotel de Ronda, Málaga

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Un hombre de 65 años ha sido detenido por una pregunta agresión sexual a una mujer en un hotel de Ronda, Málaga. La Policía Nacional arrestó al acusado de forzar a la víctima a continuar con un encuentro intimo a pesar de que ella le pidió de manera clara que se detuviera. Además de no parar, siguió forzándola, agarrándola de tal manera que provocó que la mujer quedase inconsciente.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de marzo. Según han informado fuentes de la Comisaría Provincial al medio ‘Diario Sur’, la mujer estaba hospedada de manera provisional en un hotel de la ciudad del Tajo ya que estaba realizando unas obras en su domicilio. Durante la madrugada recibió la visita de un conocido con el que había mantenido algunos encuentros íntimos, aunque ella no le consideraba como su pareja.

Cuando entraron en la habitación ambos consintieron comenzar a mantener relaciones sexuales, según ha confirmado la víctima. Sin embargo, la mujer le pidió que parase y, lejos de hacer caso a la petición, comenzó a forzarla y a agarrarla mucho más fuerte. Además, según han confirmado los investigadores, la fuerza que utilizó el agresor llevó a la mujer a un estado de “desfallecimiento”, llegando a perder el conocimiento durante la presunta agresión.

La mujer fue trasladado a un centro hospitalario

La mujer decidió denunciar los hechos y el caso está siendo investigado por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría de Ronda, quienes activaron el protocolo previsto para casos de agresión sexual. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario donde recibió asistencia médica y, posteriormente, declaró ante los agentes lo ocurrido.

La Policía Nacional estableció un dispositivo de localización junto al Grupo de Atención del Ciudadano (GAC) que permitió la detención del acusado. El hombre, de 65 años, ha sido puesto a disposición judicial competente para el esclarecimiento de los hechos. Por el momento no han confirmado si el acusado ha declarado ante las autoridades para explicar su versión, pero todavía no ha sido puesto en libertad.