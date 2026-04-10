La Guardia Civil y la Policía Nacional buscan a un preso de la cárcel de Villahierro, desaparecido tras salir de permiso

Alerta por la inminente salida de prisión de uno de los asesinos más peligrosos de Cataluña: es reincidente y ha actuado cada vez que ha salido de la cárcel

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La Guardia Civil y la Policía Nacional buscan a un preso de la cárcel de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, León, que se encuentra en paradero desconocido tras no regresar de un permiso penitenciario.

Los hechos ocurrieron hace quince días, y las autoridades tratan de localizarlo desde entonces siguiendo el procedimiento habitual que se activa en este tipo de situaciones, han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno de León este viernes.

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Fuentes de instituciones penitenciarias han explicado que, en general, no regresar de un permiso se considera un quebrantamiento de condena, por lo que se informa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que activan la búsqueda.

La información sobre el preso

El preso permanecía en prisión condenado por un delito de asesinato, han precisado las mismas fuentes. Se da la circunstancia de que el preso, de nombre Remigio y origen lituano, participó en 2024 en la procesión del Perdón de León como bracero del paso, una concesión que se otorga a los presos con buena conducta en la cárcel.

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Las autoridades desconocen dónde se puede haber escondido el preso o si le ha podido pasar algo por lo que no haya podido regresar a prisión. Pero han pedido la colaboración ciudadana compartiendo su identidad y explicando que cualquier información que se tenga de él es clave en la investigación.

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El preso estaba interno en la cárcel por un delito de asesinato, aunque hace unos años que le habían reconocido la buena conducta dentro de prisión, por lo que se la habría dado permiso para salir de ella durante unas horas en el día.