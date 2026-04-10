Pierde el paro tras viajar a Marruecos sin comunicarlo al SEPE y es multada con devolver 1.800 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha avalado la actuación de la administración.

Una trabajadora logra jubilarse a los 49 años con una pensión de 3.356 euros tras enfrentarse a la Seguridad Social

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Viajó en 2022 de España a Marruecos con la idea de regresar en dos semanas mientras cobraba el paro y no se lo comunicó al SEPE. El covid aumentó el tiempo de estancia de la mujer que cuando regresó se encontró con una desagradable sorpresa: el SEPE no solo había extinguido su prestación, sino que además le reclamaba más de 1.800 euros por cobros indebidos, informa el Diario Sur.

La mujer, que no estaba de acuerdo con esta decisión acudió a los tribunales. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha avalado la actuación de la administración.

El fallo destaca que ha quedado acreditado que la estancia superó los 15 días y que no existió comunicación previa al SEPE y señala que "la salida al extranjero por más de 15 días tenía trascendencia en el mantenimiento del derecho a la prestación, al ser motivo, en su caso, de suspensión. El tribunal no tiene duda alguna al respecto: no comunicar estas situaciones encuentra encaje en la infracción grave prevista en la ley, sancionada con la extinción del subsidio y la devolución de lo percibido indebidamente.

El fallo concluye que la resolución del SEPE es conforme a Derecho y ratifica tanto la extinción de la prestación como la obligación de reintegrar las cantidades cobradas.