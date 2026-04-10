El padre del menor asesinado en Villanueva de la Cañada se derrumba al finalizar el minuto de silencio

El niño asesinado en Villanueva de la Cañada, Madrid, estaba en clase de inglés y fue apuñalado mortalmente cuando fue a los baños del centro cultural

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Un niño de 11 años ha fallecido en Villanueva de la Cañada tras ser apuñalado en varias ocasiones por un joven de 23 años. Los hechos se produjeron en un centro cultural de la localidad madrileña, donde el menor estaba en una clase de inglés. Fue sorprendido en los baños por su presunto asesino, que le hirió en el cuello, espalda y tórax, causando su fallecimiento horas después.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha querido rendir un homenaje al pequeño fallecido guardando un minuto de silencio en el que su padre ha estado en mitad de todos los presentes. Allí, muchos de los vecinos han querido acercarse a él para darle el pésame. Durante esos momentos de luto, los vecinos guardaban silencio y miraban al padre, consternados e incrédulos tras conocer el ataque y la muerte del niño.

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El padre del menor se derrumba al finalizar el homenaje

El padre del menor estaba visiblemente afectado, especialmente en los aplausos que han dado todos los vecinos al finalizar el minuto de silencio. No pudo contener sus lágrimas y sin saber hacia dónde mirar, se derrumbaba recordando a su hijo. Una de las vecinas acudió rápidamente a consolarle mientras él permanecía en shock.

Algunos agentes de la Guardia Civil y la Policía, además de los miembros del Ayuntamiento se encontraban alrededor de él durante el homenaje que se ha guardado frente a las puertas.

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Continúan investigando las causas del ataque

Los agentes, por su parte, siguen investigando lo ocurrido. El presunto asesino, un joven de 23 años, huyó tras atacar al pequeño, pero fue capturado al poco tiempo. El asesinato ha impactado a muchos vecinos de la localidad que siguen sin poder creer lo que sucedió la tarde del pasado jueves.

Sin embargo, algunos de los jóvenes que conocían al supuesto atacante, han confesado que el presunto asesino intentaba contactar habitualmente con más menores e incluso les invitaba a estar a solas en su domicilio.

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El niño estaba en clase de inglés en el centro cultural cuando fue al baño y allí se encontró con el detenido de 23 años. Una vez allí, le asestó varias puñaladas que le dejaron en estado crítico. Aunque los servicios de emergencia no tardaron en llegar y pudieron trasladar con vida al pequeño al hospital, el menor terminó falleciendo debido a la gravedad de las heridas provocada por el arma blanca.