La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Jaén ha archivado provisionalmente el caso al no poder acreditar la implicación de terceras personas

Archivan la causa por la muerte de las dos menores de 15 y 16 años en Jaén: se apunta a posible suicidio, sin implicación de terceras personas

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El juzgado encargado del caso de las dos menores de 15 y 16 años que fueron halladas sin vida a finales del pasado mes de noviembre en el Parque de la Concordia de Jaén ha acordado archivar provisionalmente la investigación sobre la muerte de las dos adolescentes al no haberse acreditado la participación de terceras personas en los hechos.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA), las pesquisas realizadas hasta la fecha no han podido identificar otros implicados en lo sucedido, lo que impulsa la hipótesis principal mantenida por la Policía Nacional desde el comienzo, que apunta a un doble suicidio ante la ausencia de signos de violencia externa en sus cuerpos.

El caso de la muerte de las dos menores en Jaén

Ante esa situación, y tras recibir las conclusiones de las investigaciones realizadas, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Jaén ha decidido así el archivo provisional del caso, que se remonta a la madrugada del pasado 29 de noviembre de 2025, cuando fueron localizados los cadáveres de Sharit, de 16 años y de Rosmed, de 15.

Fue un aviso al 112 pasada la una y media de la madrugada el que dio la alerta después de que el padre de una de ellas, junto a otro hijo, encontrasen en el parque sus cadáveres, tras lo cual las autoridades acordonaron la zona dando paso a una investigación cuyas actuaciones quedaron bajo secreto de sumario.

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Ambas eran amigas y desde un primer momento el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, detalló que no se encontraron signos de violencia externa, lo que centró las hipótesis principales en un posible doble suicidio pactado, sin descartar otros extremos.

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En esa línea, pronto se apuntó a la posibilidad de que las dos jóvenes, de origen colombiano, hubiesen podido sufrir bullying en el instituto en el que ambas se encontraban, pero la Policía Nacional subrayó que “no ha existido acoso ni ha habido protocolos al respecto”.

De las sospechas de bullying a no poderse acreditar una participación de terceras personas

Ante lo sucedido, las autoridades procedieron a investigar también los dispositivos de las dos menores: desde los ordenadores a los teléfonos móviles, analizando las conversaciones previas que mantuvieron. Sin embargo, nada de ello ha servido para poder acreditar la implicación de terceras personas en la muerte de ambas, como recoge el medio Jaén Hoy.

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Tras lo ocurrido, familiares de las menores han dudado de la hipótesis del doble suicidio y siempre han llamado a llegar hasta el fondo de la investigación sugiriendo incluso la posibilidad de que hubiesen sido víctimas de un homicidio. Al respecto, el padre de Sharit insistió en que su hija era “una niña feliz todos los días de su vida”, descartando que sufriese acoso llegando a deslizar también la posibilidad de que pudiesen haber estado bajo la influencia de “algún medicamento alucinógeno”, como llegó a afirmar, asegurando incluso en que había “incoherencias” en los mensajes que intercambió con su amiga en las horas previas de su muerte.

Además, también la progenitora descartó que la niña fuese víctima de bullying y esa hubiese sido la causa de un suicidio, si bien sí expresó que la otra adolescente, a la que su hija estaba muy unida, sí sufrió acoso y tuvo que cambiarse de instituto varias veces.

En ese sentido, un amigo de una de las fallecidas llegó a asegurar, en declaraciones recogidas por El País, que una de ellas "sufrió bullying en su anterior instituto", apuntando que "es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello".

Pese a ello, la familia de Sharit ha insistido en que su niña no era víctima del acoso escolar. Así lo recalcó su progenitor, convencido de que había terceras personas involucradas. Sin embargo, el juzgado, ante las conclusiones recabadas hasta ahora para la investigación, ha acordado el archivo provisional del caso, reforzando con ello la hipótesis policial del doble suicidio.